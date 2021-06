Awake, Infinite, Le parc d’attractions ⋆ .

Nous n’allons pas trembler devant l’excitation des gros films qui tombent sur les services de streaming.

Deux futurs blockbusters, Awake sur Netflix et Infinite sur Paramount+, sortent cette semaine, ainsi qu’un film d’horreur classique de George Romero qui n’a jamais été vu ! Cela tombe sur Shudder.

Love, Victor et Home Before Dark commencent respectivement leur deuxième saison sur Netflix et Apple TV+. Voir ce que nous recommandons d’autre!

samedi 5 juin

8/7c Gone Mom : la disparition de Jennifer Dulos (à vie)

Annabeth Gish incarne Jennifer Dulos et Warren Christie incarne Fortis Dulos. Le film est basé sur l’histoire, explorant la disparition tragique d’une riche mère de cinq enfants du Connecticut.

Une bataille pour la garde qui a terriblement mal tourné, c’est une histoire tragique de crime vrai dans le cadre de l’été des secrets de Lifetime.

C’est une affaire fascinante pleine de rebondissements et de nombreuses choses laissées sans réponse, et c’est le visionnement parfait du samedi soir pour les fanatiques du vrai crime. Découvrez la promo ci-dessous !

9/8c Tu m’as eu à Aloha (Hallmark)

Pascale Hutton et Kavan Smith de When Calls the Heart sont en tête d’affiche de cette aventure romantique à Hawaï !

Pascale joue Paige, une productrice d’émissions de voyage qui préfère rester près de chez elle, et Kavan joue Ben, un animateur aventureux d’une émission de voyages en streaming.

Lorsqu’ils sont obligés de travailler ensemble, leurs aventures cocasses font jaillir des étincelles !

dimanche 6 juin

8/7c Soccer Mom Madame (à vie)

Jana Kramer brille en tant que maman sexy et femme d’affaires qui va travailler dans le salon de massage de fin heureuse de son cousin pour joindre les deux bouts avant d’apprendre les ficelles du métier et de se lancer seule.

Malheureusement, mener une double vie n’est pas un pique-nique, surtout lorsque vous êtes à la tête du service d’escorte le plus élitiste du pays. Alors que la loi se referme sur elle, la vie d’Anna commence à s’effondrer.

Jetez un coup d’œil à l’histoire de cette maman de football sexy et avisée ci-dessous.

9/8c Bonne Sorcière (Poinçon)

Au moment où vous aurez fini de regarder cela, vous allez voir les échanges d’éléphants blancs sous un tout nouveau jour alors que l’échange de Middleton est relancé.

Sam se retrouve à l’écart d’une opération chirurgicale après avoir subi une blessure au basket-ball, juste au moment où il doit opérer une superstar du basket-ball professionnel !

Et au moins deux femmes de Middleton voient une petite augmentation dans leurs profils de rencontres. Oh, quel plaisir !

9/8c Batwoman (La CW)

Justice sera-t-elle rendue ? La vie de Luke est en jeu après que Tavaroff lui a tiré dessus. L’équipe Batwoman est bouleversée.

Sera-ce la montée de Batwing si Luke survit ? Tavaroff sera-t-il révélé comme le début déformé d’un nouveau super-vilain de Gotham ? Ou est-il vraiment juste un tyran triste et pathétique avec une arme à feu ?

Comment l’histoire d’Alice et Ocean est-elle encore prise en compte ici? Et Kate/Circé ? Tant de questions! Aurons-nous des réponses ?

9/8c Guerre des mondes (Epix)

Six mois après la disparition d’Emily sur un vaisseau extraterrestre, les survivants de Londres ont mis en place une base de résistance à partir de laquelle ils prévoient de riposter.

Les extraterrestres ont disparu, et maintenant ils se rendent compte qu’ils ressemblent à des humains.

Si vous avez raté la première saison de ce drame extraterrestre, vous voudrez peut-être y jeter un œil pour pouvoir le voir dès le début !

9/8c Craignez les morts-vivants (AMC)

Après une pause, la série revient avec l’avant-dernier épisode de la saison, et vous n’êtes vraiment pas préparé à ce qui s’en vient.

Alors que la fin de leur vie approche, le gang se regroupe pour trouver Teddy et obtenir des réponses.

Tout le monde survivra-t-il ?

10/9c Pose (FX)

Le timing de la finale de cette série révolutionnaire ne peut pas être meilleur, car il tire sa révérence au début du mois de la fierté.

Pour leur dernière balade, Blanca a rejoint le célèbre groupe d’activistes du VIH, ACTUP, lorsqu’elle a appris qu’une clinique médicale refusait les médicaments aux personnes de couleur, comme sa famille, Pray Tell.

Prenez vos mouchoirs et portez votre salle de bal au mieux !

Lundi 7 juin

8/7c Hell’s Kitchen: Young Guns (FOX)

Les choses s’échauffent alors que la compétition commence vraiment.

Le groupe de jeunes chefs de Ramsay se mouille les pieds lorsqu’ils participent à leur premier service de dîner, et c’est à peu près aussi désastreux qu’on pourrait s’y attendre.

De plus, lorsqu’un de leurs défis inclut l’alcool, Ramsay n’avait-il vraiment pas prévu que quelques-uns de ces gamins d’âge universitaire ne participeraient pas au travail?

Mardi 8 juin

Le parc d’attractions (frisson)

Si vous n’avez pas encore compris l’éclat de Shudder, montez à bord, fans d’horreur !

Tourné par George A. Romero entre Night of the Living Dead et Dawn of the Dead, The Amusement Park est une allégorie sombre et obsédante où les attractions et les distractions d’un parc d’attractions remplacent les nombreux abus auxquels les personnes âgées sont confrontées dans la société.

Il s’agit d’une restauration numérique 4K commandée par la Fondation George A. Romero et réalisée par IndieCollect dans laquelle un homme âgé passe ce qu’il suppose être une journée ordinaire au parc d’attractions, pour se retrouver à la place au milieu d’un cauchemar infernal. .

Et, amusant de s’amuser, je suis presque sûr que cela a été filmé au parc d’attractions que je fréquentais quand j’étais enfant ! Raclette !

9/8c Superman & Lois (La CW)

On nous a promis une équipe à laquelle nous ne nous attendions pas sur celui-ci, qui trouve l’enquête sur la X-Kryptonite renversée.

Avec la vérité sur l’importance de Smallville pour Morgan Edge, comment tout le monde réagira-t-il?

Pendant ce temps, Jonathan et Lois luttent toujours avec le passé.

10/9c New Amsterdam (NBC)

C’est la finale de la saison de ce merveilleux drame médical, et Sharpwin Fanatics, il est temps de nous préparer !

Cela fait trois saisons en préparation pour ce couple potentiel, et ils font enfin des progrès après que Max ait partagé ses sentiments avec elle. Il est sûr de nous laisser sur le bord de nos sièges.

Max parcourt l’hôpital à la recherche de sa bague de mariage manquante, Reynolds reçoit une offre intéressante, Iggy envisage un grand changement et Lauren découvre des nouvelles qui changent sa vie lors de la finale de la troisième saison.

Mercredi 9 juin

Éveillé (Netflix)

Le chaos s’ensuit après qu’un événement mondial a anéanti toute l’électronique et enlève la capacité de l’humanité à dormir. Mais Jill (Gina Rodriguez), une ex-soldat au passé troublé, pourrait détenir la clé d’un remède sous la forme de sa propre fille.

Si vous aimez dormir autant que moi et que vous avez déjà des problèmes, ce sera un cauchemar éveillé.

Jennifer Jason Leigh et la co-vedette de Barry Pepper.

8/7c Masterchef Legends (FOX)

Une flopée de chefs légendaires s’arrêtant dans la cuisine Masterchef continue, avec le chef de renommée mondiale et personnalité de la télévision Curtis Stone.

Ils ont un solide lot de concurrents cette saison, mais ils n’ont toujours pas distribué tous ces tabliers blancs tant convoités.

Le processus d’audition se poursuit en attendant de voir qui sera le prochain Masterchef.

9/8c Un million de petites choses (ABC)

La finale de deux heures est à nos portes, et pour les fans qui se demandent où est Delilah, eh bien, elle est de retour dans la bulle de leur groupe d’amis. Et son timing ne peut pas être meilleur, car Sophie a décidé d’aller voir les autorités au sujet de Peter.

Sophie est sur le point de voir à quel point le système peut être méchant envers les survivantes d’agressions sexuelles, mais elle aura le soutien et l’amour de sa famille. Ailleurs, Danny pose les questions importantes alors qu’il exige de savoir si Eddie renouera avec Delilah maintenant que lui et Katherine divorcent et que Delilah est de retour.

Les enfants disent les choses les plus horribles. S’il vous plaît, dites non!

Jeudi 10 juin

Pourquoi les femmes tuent (Paramount+)

Dans le dernier épisode de cette comédie dramatique fantastique, Alma et Bertram s’occupent de Mme Yost – ou de ce qu’il reste d’elle !

Toute l’activité a changé Alma, et vous verrez bientôt qu’elle gère la vie un peu différemment maintenant.

Et avec Catherine empiétant sur l’espace de vie de Rita, Rita sera obligée de l’aile quand il s’agira de ses activités louches avec Scooter !

Infini (Paramount+)

Un autre film à succès arrive directement dans votre salon, avec cette fois Mark Wahlberg !

Pour Evan McCauley (Wahlberg), des compétences qu’il n’a jamais acquises et des souvenirs de lieux qu’il n’a jamais visités hantent son quotidien.

Auto-médicamenteux et au bord de la dépression nerveuse, Evan est recherché par un groupe secret qui se fait appeler “Infinis”, lui révélant que ses souvenirs sont peut-être réels, mais qu’ils proviennent de plusieurs vies antérieures.

9/8c Legacies (La CW)

Après une nouvelle pause, Legacies est de retour avec le premier de ses trois derniers épisodes de la saison.

Hope et Josie unissent leurs forces pour sauver Lizzie d’une retraite qui ressemble plus à une secte.

Ce sera une balade amusante qui nous donnera enfin du contenu à Hope, Josie et Lizzie. Même si la série a du mal à raconter des histoires décentes, celle-ci devrait être bonne !

vendredi 11 juin

À la maison avant la tombée de la nuit (Apple TV+)

Une dissimulation de complot, une maladie mystérieuse et des oiseaux mourants.

Si vous savez quelque chose sur Hilde Lisko, vous savez qu’elle ne reculera devant rien pour découvrir les secrets les plus sombres d’Erie Harbor !

Nous aurons des interviews pour vous avec les acteurs et des critiques de chaque épisode pour la deuxième saison palpitante de ce drame captivant !

Amour, Victor (Hulu)

Honnêtement, je n’étais pas un fan de Love, Victor Season 1. Ma plus grande préoccupation était la façon dont il est passé de Disney + à Hulu pour un contenu supposé adulte.

Amour, Victor La saison 2 est une agréable surprise qui emmène les personnages dans des directions nouvelles et passionnantes, mais elle se consolide également comme l’un des meilleurs drames pour adolescents à l’antenne.

L’équilibre des intrigues est bien meilleur dans la deuxième édition, et nous aurons un examen complet au début de la semaine prochaine, alors restez à l’écoute.

Carissa Pavlica est rédacteur en chef et rédacteur et critique pour TV Fanatic. Elle est membre de la Critic’s Choice Association, aime encadrer des écrivains, converser avec des chats et discuter avec passion des nuances de la télévision et du cinéma avec quiconque veut bien l’écouter. Suivez-la sur Twitter et envoyez-lui un e-mail ici à TV Fanatic.