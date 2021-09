Award Pool, plate-forme NFT unique pour le lancement de l’engagement de la marque ⋆ Crypto new media

in

Lancement du pool de récompenses en Ontario, Canada. Plateforme pour aider les marques et les influenceurs à engager les communautés à l’échelle mondiale.

Award Pool, une plate-forme intégrée qui permet aux marques, aux influenceurs et aux créateurs de contenu de se développer et d’engager les communautés du monde entier, a annoncé mercredi le lancement de sa plate-forme.

Fondé en mars 2020 et dirigé par l’entrepreneur et PDG chevronné Reuven Cohen, Award Pool fournit des outils aux marques et aux créateurs de contenu pour la ludification de campagnes avec des défis sociaux et en jeu adaptés à leurs communautés.

Dans un communiqué de presse, la société a également annoncé son premier partenariat avec So.Co, une plate-forme multimédia organisée et basée sur l’image qui célèbre la musique, le mode de vie associé et le contenu culturel associé.

Ensemble, Award Pool et So.Co favoriseront une nouvelle opportunité de connecter les musiciens avec les fans en les faisant participer à des défis pour gagner des points et des récompenses NFT, qui redéfiniront les meilleures stratégies pour la croissance et l’activation de l’audience.

“Notre mission est de donner aux marques et aux particuliers le pouvoir de créer des groupes dynamiques d’adeptes, de fans et de clients”, a déclaré Cohen.

« Pour ce faire, Award Pool a développé une plate-forme innovante qui améliore les expériences et ludifie l’engagement communautaire, permettant aux utilisateurs de collecter des émerveillements uniques en toute sécurité au même endroit.

Le pool de récompenses comble la déconnexion entre le public traditionnel et numérique

Le pool de récompenses est principalement conçu pour attirer les natifs du numérique, y compris la génération Z, qui ne font généralement pas la différence entre les récompenses physiques et numériques.

Parce que ce groupe ne s’engage pas avec les canaux publicitaires traditionnels, les marques ont du mal à se connecter de manière significative. Cela a créé un besoin de méthodes alternatives pour aider à livrer des histoires qui convertissent leurs publics cibles en clients fidèles et les récompensent dans le processus.

La plate-forme résout ce dilemme grâce à sa nouvelle plate-forme innovante qui permet aux utilisateurs de participer à des défis, de gagner des points et d’échanger des prix de jetons non fongibles (NFT) via un outil facile à utiliser.

La plate-forme propose des récompenses NFT, une plate-forme de gestion NFT, des défis dans le jeu, un programme de fidélité, des défis sociaux et de jeu, des défis Trivia et Scavenger et des défis de médias sociaux.

Award Pool est co-fondé par Alex Falconer, directeur financier, Ahmad Al Jamal, directeur de l’exploitation, et Brenda Cohen, vice-présidente des communications marketing.