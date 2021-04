. Awards 2021: découvrez les 5 finalistes pour le lieu de travail de l’année

PDG des finalistes du lieu de travail de l’année, dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du coin supérieur gauche: Matt Oppenheimer, Remitly; Karen Clark Cole, Blink UX; Alex Algard, Hiya; Brea Starmer, Lions + Tigres; Mark Liffmann, omnidien.

Après une année au cours de laquelle la définition de «lieu de travail» est devenue particulièrement fluide, notre compréhension de ce qui fait un lieu de travail formidable a changé aussi radicalement que les espaces physiques que nous avons habités pendant la pandémie.

Les nominés pour Workplace of the Year, une nouvelle catégorie . Awards présentée par JLL, affichent des attributs qui vont au-delà des tables de ping-pong, des fûts de kombucha et d’autres éléments essentiels de la vie des startups technologiques. Nous nous intéressons aux environnements de travail exceptionnels, à la culture d’entreprise inégalée et au dévouement à la diversité, à l’équité et à l’inclusion.

Et les employés doivent être heureux où qu’ils se trouvent.

Réglages du travail à distance: La société de conseil en marketing se considérait déjà comme une championne de la flexibilité sur le lieu de travail, mais affirme qu’elle est allée au-delà de l’année dernière pour donner la priorité au bien-être général et à la sécurité psychologique de sa communauté. Une communication ouverte de la part de l’équipe de direction et des moyens créatifs de se connecter entre les coéquipiers étaient essentiels. Une allocation a été offerte pour améliorer les espaces de travail à domicile, tout comme des sessions d’apprentissage sur des sujets tels que la communication de l’impact, des préjugés et des privilèges, et des conversations sur la race, la politique, la pandémie et plus encore.

Remarques des juges sur DEI: La forte concentration de la société sur la diversité a résonné avec cette déclaration: «Nous choisissons l’inclusion. Nous commençons par les femmes. Nous accordons la priorité à l’accès économique. La représentation diversifiée est intentionnelle et stimule l’innovation. Nous travaillons en partenariat avec ceux qui investissent dans la création d’un accès pour les femmes et la communauté BIPOC. » Remitly

Réglages du travail à distance: La start-up de transfert de fonds numérique a ajouté des jours fériés supplémentaires au calendrier pour donner aux employés un long week-end par mois jusqu’à la date prévue de son retour au travail, afin de promouvoir les soins personnels et le bien-être. Pour faciliter la transition vers le travail à domicile, tous les employés de l’entreprise de Remitly ont reçu une allocation de 500 $ pour les aider à couvrir les coûts associés à l’installation de leur bureau à domicile, aux frais de garde d’enfants, à l’école à la maison, etc.

Remarques des juges sur DEI: Une orientation et une prise de conscience mondiales permettent à l’entreprise de se concentrer davantage sur la diversité. Un engagement fort à cultiver une main-d’œuvre diversifiée et inclusive au-delà des attentes pour assurer une culture d’appartenance. Omnidien

Réglages du travail à distance: La société, qui fournit une protection pour les systèmes d’énergie solaire, était fière de surmonter ensemble les défis, le chagrin d’amour et l’isolement de la pandémie. Ils ont travaillé de manière créative pour garder l’équipe entière, sans licenciements, salaire complet et options d’achat d’actions supplémentaires. Les membres de l’équipe ont travaillé de manière créative pour rester connectés grâce à des groupes, des activités et une communication améliorée.

Remarques des juges sur DEI: Un engagement fort envers la diversité, l’implication communautaire et la rétention des employés. Ils ont créé un bassin de travail diversifié et mis en place de manière stratégique des cheminements de carrière pour les employés axés sur la croissance, le développement et l’avancement. Hiya

Réglages du travail à distance: La start-up de blocage des appels de spam Hiya a institué un jour de congé obligatoire pour tous les employés le dernier vendredi de chaque mois et a travaillé avec les employés à un niveau individuel pour s’assurer qu’ils avaient la flexibilité de prendre soin de leur famille et de leur santé et de prendre de longues périodes de congé pour prendre soin de leur des gamins. Des activités de team-building virtuelles telles que des salles d’évasion virtuelles ont été ajoutées, ainsi que des déjeuners gratuits. Nouveaux comités et programmes axés sur la diversité et l’inclusion ainsi que sur l’apprentissage et le développement.

Remarques des juges sur DEI: Hiya a mis l’accent sur la diversification de ses effectifs, même pendant la pandémie. L’approche de l’entreprise vis-à-vis des «anti-valeurs» expliquait clairement «ce qu’elles ne sont pas». Pendant la pandémie, l’entreprise s’est concentrée sur les soins personnels et la santé mentale – mettant en place un jour de congé collectif obligatoire pour les employés le dernier vendredi de chaque mois. Blink UX

Réglages du travail à distance: La société de recherche et de conception sur l’expérience utilisateur s’est mobilisée pour fournir le soutien et les ressources nécessaires, y compris des fournitures pour un travail à distance confortable. Les employés ont eu le temps et l’espace dont ils avaient besoin pour prendre soin d’eux-mêmes et de leur famille et Blink a partagé des ressources et a organisé des séances de formation animées par la direction sur l’importance du leadership pendant la pandémie.

Remarques des juges sur DEI: Deux grands projets pro-bono mis en œuvre par Blink UX ont montré une volonté de «retrousser leurs manches» et de s'impliquer. L'entreprise met également l'accent sur l'empathie au sein du leadership, en demandant à son personnel: «Est-ce que ça va?» Focalisation constante sur les «majorités mondiales sous-représentées».