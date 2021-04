. Awards 2021: Geeks Give Back célèbre les groupes qui améliorent notre communauté

Il ne fait aucun doute que cette année a été difficile pour presque tout le monde pour de nombreuses raisons. Heureusement, la région de Seattle abrite de nombreuses organisations assidues qui utilisent la technologie de manière créative et innovante pour améliorer la vie. Et . est là pour reconnaître et célébrer quelques-uns de ces groupes grâce à notre prix Geeks Give Back.

Les nominés pour le prix 2021 partagent certains objectifs communs: travailler au bénéfice des personnes qui risquent d’être laissées pour compte malgré leur talent et leurs compétences. Cela comprend les enfants noirs, autochtones et de couleur (BIPOC); les enfants qui luttent socialement en raison de l’autisme, du TDAH ou d’autres conditions; et les femmes désireuses de s’introduire dans la technologie ou dans des rôles entrepreneuriaux.

Le vote de la communauté est en cours jusqu’au 30 avril dans 13 catégories de prix . dans le cadre de notre 13e célébration annuelle de la technologie du Pacifique Nord-Ouest. Les votes de nos lecteurs seront pris en compte avec les commentaires de plus de 20 juges.

Le 20 mai, nous annoncerons les gagnants en direct aux . Awards virtuels, présentés par Wave Business.

Le prix Geeks Give Back est décerné cette année par BECU. Les anciens lauréats de cette catégorie comprennent les programmes de formation Year Up et Apprenti, la Technology Access Foundation (TAF) et une campagne pour mettre fin au paludisme.

Pour plus d’histoires d’impact sur la communauté, consultez notre série Impact qui met en évidence les initiatives axées sur la technologie pour résoudre les principaux problèmes sociaux et environnementaux.

Ensuite, soumettez vos votes ci-dessous, récupérez vos billets et continuez à lire pour en savoir plus sur ces dignes finalistes.

Académie des développeurs Ada

Ada Developers Academy est un camp d’entraînement de développement de logiciels sans frais de scolarité basé à Seattle pour les femmes et les minorités sexuelles, de genre et raciales sous-représentées. Le programme à but non lucratif offre six mois de formation en classe suivis d’un stage de cinq mois chez l’une de ses entreprises partenaires. Il gère deux cohortes de 48 personnes par an et a diplômé des centaines d’étudiants depuis son lancement en 2013. Ada Developers rapporte qu’il a placé presque tous ses récents diplômés dans des emplois technologiques à temps plein.

Alliance des fondatrices (FFA)

La FFA de Seattle est une organisation fondée par Leslie Feinzaig en 2017 qui soutient les femmes et les entrepreneurs non binaires. Son accélérateur Ready, Set, Raise attire des startups du pays, et chaque année, la FFA organise ses Champions Awards annuels pour célébrer les femmes leaders. L’alliance a son propre groupe de réseautage «organisé» spécialement pour les fondateurs et un cercle privé des investisseurs FFA pour les fonds de capital-risque et les investisseurs providentiels soutenant la communauté.

Jeu pour grandir

Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, Game to Grow, basé à Kirkland, dans l’État de Washington, devait faire un changement rapide. Depuis son lancement en 2017, l’organisation a rassemblé de petites cohortes en personne de joueurs âgés de 8 à 20 ans pour jouer à Dungeons & Dragons et à d’autres jeux interactifs tels que Minecraft et Magic. Game to Grow a réussi la transition vers Internet et propose désormais ses programmes à l’international pour aider les jeunes atteints d’autisme et d’autres défis à apprendre à s’engager socialement.

Geeking Out Kids of Color (GOKiC)

Ce programme après l’école et d’été se concentre sur l’apport de l’éducation STEM aux enfants du BIPOC dans la grande région de Seattle. L’organisme à but non lucratif enseigne des matières technologiques traditionnelles telles que la robotique, la conception Web et l’apprentissage automatique, mais dans un contexte enrichi qui met l’accent sur et incorpore l’apprentissage socio-émotionnel, des leçons sur l’activisme et des concepts d’autonomisation. Fondé en 2016, le personnel diversifié de GOKiC a dispensé des instructions à plus de 250 enfants dans 12 programmes.

iUrban adolescent

Deena Pierott a créé iUrban Teen il y a dix ans, transformant le programme en un programme STEM + Arts reconnu à l’échelle nationale pour les adolescents sous-représentés. L’organisme à but non lucratif compte plus de 9 000 étudiants parmi les anciens de ses événements et cours, que Pierott décrit comme inclusifs et centrés sur la culture. Le programme iUrban Teen comprend des événements d’immersion technologique d’une journée pour susciter l’intérêt pour les STEM, les programmes de formation et les camps, ainsi que les opportunités de mentorat et de bourses.

