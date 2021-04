. Awards 2021: rencontrez les remarquables éducateurs STEM qui inspirent les geeks de la prochaine génération

Éducateurs STEM de l’année 2021, de gauche à droite: Lauren Bricker, Cathi Rodgveller et Kim Williams.

Au fil des ans, . a mis en lumière tant de gens infatigables qui nourrissent la prochaine génération de geeks. Et cette année, nous sommes ravis d’annoncer un nouveau prix pour récompenser un groupe sélectionné des meilleurs enseignants du Pacifique Nord-Ouest.

Cette cohorte inaugurale est une impressionnante collection d’éducateurs qui inspirent les jeunes esprits à faire plus dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. Ils viennent d’universités, d’écoles publiques et d’organisations à but non lucratif, et travaillent avec des enfants de l’école élémentaire au collège et soutiennent également leurs collègues enseignants.

Nous vous invitons à rencontrer nos éducateurs STEM de l’année 2021, présentés par DreamBox Learning, dans le cadre de notre célébration des . Awards 2021:

Lauren Bricker, École d’informatique et d’ingénierie Paul G. Allen, Université de Washington

Lauren Bricker de l’École d’informatique et d’ingénierie Paul G. Allen de l’Université de Washington. (Photo de Stephen Spencer)

Si l’enseignement de l’informatique du nord-ouest du Pacifique était un système solaire, Lauren Bricker pourrait jouer le rôle du soleil. Ses efforts pour atteindre les étudiants de la maternelle à la 12e année au collège ont mis en lumière des pans variés et de grande envergure du système éducatif.

Au cours des quatre dernières années, Bricker a occupé un poste de professeur à la Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering de l’Université de Washington. Elle est également présidente de la Puget Sound Computer Science Teachers Association.

Dans son rôle à l’école Allen, Bricker est une liaison cruciale entre la faculté d’informatique et l’éducation K-12 dans tout l’État. Cela comprend:

Servir de contact pour les professeurs d’informatique de la maternelle à la 12e année, les connecter aux ressources, fournir des conseils sur le programme et visiter chaque année les classes du secondaire. Contributeur principal au programme State Academic RedShirt (STARS) du College of Engineering, qui s’adresse aux étudiants à faible revenu, de première génération et mal desservis. Membre du corps professoral d’un programme appelé «Startup!» qui aide les étudiants entrants à s’adapter à la rigueur du collège tout en élargissant leur réseau de soutien par les pairs. Organisation d’une série de «conversations communautaires» pour les étudiants en informatique de couleur, ce qui a conduit les étudiants à créer un groupe d’affinité Minorities in Tech à l’école Allen.

En plus de ses efforts à l’UW, Bricker a travaillé avec Code.org pour développer un programme et organiser une formation de développement professionnel pour les éducateurs, et elle a fait pression sur la législature de l’État en faveur d’un projet de loi obligeant chaque lycée public à dispenser un enseignement en informatique. Elle a enseigné l’informatique pendant une décennie à l’élite Lakeside High School de Seattle.

«Lauren aborde l’ensemble de son travail sous l’angle de la diversité, de l’équité et de l’inclusion», a déclaré la collègue UW qui l’a nommée pour ce prix .. «Pour elle, l’accès aux cours d’informatique n’est que le point de départ, où le véritable objectif est que tout le monde, en particulier ceux qui ne se sont jamais considérés comme des informaticiens, prospèrent.»

Cathi Rodgveller, PDG et fondatrice d’IGNITE Worldwide

Cathi Rodgveller, PDG et fondatrice d’IGNITE Worldwide. (Photo IGNITE)

En proie à une pandémie mondiale alors que de nombreuses personnes essaient simplement de garder les roues motrices, Cathi Rodgveller étend la portée de son programme pour exciter les filles à propos des STEM.

Il y a plus de 20 ans, Rodgveller a créé IGNITE, une initiative des écoles publiques de Seattle qui présentait les filles aux femmes travaillant dans des rôles technologiques. Le programme s’est considérablement développé, relancé en tant que sa propre organisation à but non lucratif en 2016 et s’appelle désormais IGNITE Worldwide. L’organisation dessert 60 districts scolaires américains et a des sections dans plus de 40 pays. Les écoles participantes sont majoritairement BlPOC (Noirs, Autochtones et personnes de couleur) en moyenne et environ la moitié des élèves sont à faible revenu.

IGNITE a accumulé de nombreuses distinctions, y compris des distinctions de la National Science Foundation, du US Department of Education et de l’Anita Borg Institute for Women and Technology.

Au-delà de toutes les données et récompenses, ce qui résonne vraiment, ce sont les réponses des filles elles-mêmes.

IGNITE a continué à offrir ses programmes de sensibilisation au cours de l’année écoulée à travers des rencontres virtuelles entre des femmes professionnelles et des filles du collège et du lycée. Cela comprenait des panels diversifiés sur le plan racial et ethnique de Boeing, Amazon, Microsoft, Disney, Tesla et d’autres entreprises et universités.

«Cet événement m’a inspiré parce que c’était vraiment cool de voir autant de femmes et surtout de femmes d’ethnies différentes parler d’opportunités de carrière et de leurs parcours. Merci beaucoup pour le partage, c’était super cool et inspirant! » a écrit une fille de huitième année qui a assisté à une session virtuelle avec les ingénieurs de Boeing.

«J’ai vu une autre facette des STEM. L’industrie change tous les jours et il y a plus d’opportunités », a déclaré une fille de 12e après un panel d’ingénieurs de Moz à Seattle.

L’une de ses camarades de 10e année a répondu: «L’événement d’aujourd’hui m’a inspiré car je me sens maintenant plus confiant de vouloir une carrière dans les STEM. Cet événement m’a aidé à réaliser mes rêves.

IGNITE sert environ 10 000 filles par an et teste un projet pilote avec des filles en quatrième et cinquième années.

Kim Williams, chef du département des sciences, conseillère du corps professoral du club des sciences à la Cougar Mountain Middle School

Kim Williams, professeur de sciences, conseillère du corps professoral du club des sciences et chef du département des sciences de la Cougar Mountain Middle School. (Photo de Cougar Mountain)

Il y a beaucoup de bons professeurs, et certains sont excellents. Mais peu de gens peuvent franchir la barre de l’exceptionnel, le genre d’éducateur qui peut éveiller la curiosité des enfants, quels que soient leurs points forts et leurs intérêts académiques. Kim Williams est l’une de ces rares personnes.

Williams est professeur de sciences, conseiller du corps professoral du club scientifique et chef du département des sciences de la Cougar Mountain Middle School. L’école est située dans une ville à l’ouest de Mount Rainier, où la moitié des 600 élèves sont à faible revenu.

Williams enseigne aux élèves du collège depuis environ 14 ans et avant cela, il enseignait les sciences au YMCA. Sa carrière s’est concentrée sur les écoles avec moins de ressources, mais elle a travaillé pour intégrer la technologie dans la salle de classe, créer un environnement inclusif et offrir des opportunités que les élèves n’auraient peut-être pas eu autrement – y compris des interactions avec des serpents, des souris et d’autres animaux de compagnie de la classe.

Au fil des ans, Williams s’est imposée comme un chef de file parmi les enseignants, intégrant la technologie dans sa classe et encourageant les autres à faire de même. Lorsque la pandémie de COVID-19 l’année dernière a forcé les éducateurs à fournir un enseignement virtuel, Williams est reconnue pour avoir aidé ses collègues à adopter de nouvelles technologies et à faire la transition vers des salles de classe éloignées.

Williams a été nominée pour ce . Award par une collègue éducatrice qui a déclaré qu’elle «avait le doigt sur le pouls de ce que ses collégiens trouvent intéressant et est si relatable que même les élèves les plus difficiles finissent par trouver ses cours préférés. “