. Awards 2021: votez pour le leader qui fait avancer les choses en tant que PDG de l’année en démarrage

Gérer des startups à croissance rapide n’est pas une tâche facile. Qu’il s’agisse de suivre la concurrence, de déjouer les grandes technologies ou de collecter plus d’argent pour alimenter l’innovation et la croissance en cours, ces PDG sont intelligents, occupés et motivés.

Et tout faire pendant une crise sanitaire et économique qui fait rage n’a fait que rendre les choses plus difficiles cette année.

Les finalistes du PDG de la start-up des . Awards sont Luis Ceze d’OctoML; Maria Colacurcio de Syndio; Mike McSherry de Xealth; Ray Meiring de Qorus Software; et Alessya Visnjic de WhyLabs.

La PDG d’Integris, Kristina Bergman, a remporté le prix en 2020.

Maria Colacurcio, PDG de Syndio

Maria Colacurcio a aidé Syndio à amasser plus de 24 millions de dollars au cours de la dernière année alors que la start-up de Seattle poursuivait son travail pour éliminer les écarts en matière d’équité salariale.

«Nous avons constaté une demande incroyable en 2020, et cet investissement nous donne la capacité d’innover plus rapidement, en créant de nouveaux produits qui répondent à certains des problèmes les plus difficiles et les plus intégrés auxquels les organisations sont confrontées», a déclaré Colacurcio en janvier.

Luis Ceze, co-fondateur et PDG d’OctoML

La startup OctoML, basée à Seattle, a levé 28 millions de dollars plus tôt cette année. Le PDG Luis Ceze, professeur à l’Université de Washington, dirige le spinout UW qui vise à aider les entreprises à déployer des modèles d’apprentissage automatique sur diverses configurations matérielles.

«Nous visons à vous permettre d’extraire les meilleures performances de vos modèles d’apprentissage automatique et d’automatiser l’ensemble du processus de déploiement du modèle en production», a-t-il déclaré dans un récent article de blog.

Alessya Visnjic, co-fondatrice et PDG de WhyLabs

WhyLabs a créé l’Allen Institute for Artificial Intelligence de Seattle l’automne dernier et a levé 4 millions de dollars pour sa plate-forme de surveillance des données d’intelligence artificielle.

Alessya Visnjic, diplômée de l’UW et vétérinaire d’Amazon, a déclaré qu’elle avait quitté le géant de la technologie en 2017 «avec la vision de permettre à chaque entreprise d’exploiter l’IA de manière fiable».

Mike McSherry, PDG de Xealth

Alors que la pandémie de COVID-19 a forcé les systèmes hospitaliers à adopter des outils numériques à un rythme record, des startups telles que Xealth, basée à Seattle, apportent leur aide. Dirigée par le PDG Mike McSherry, la société a conclu un partenariat clé et un investissement de 6 millions de dollars du géant de la santé Cerner.

McSherry a déclaré que c’était «une prise de conscience et un engagement que la santé numérique, la télésanté et la télésurveillance font désormais partie de la prestation des soins à l’avenir.

Ray Meiring, PDG de Qorus Software

Qorus a levé 5 millions de dollars l’an dernier pour alimenter la croissance de son logiciel d’activation des ventes, qui aide les entreprises à élaborer des propositions de vente. Le PDG Ray Meiring a déclaré que sa sauce secrète était son intégration avec des applications Microsoft telles qu’Office et Dynamics.

«Nous avons d’excellents clients dans des secteurs tels que le juridique, la technologie et la santé qui utilisent notre produit pour accéder rapidement au contenu au bon moment dans le processus de vente et créer facilement des argumentaires, des propositions et des réponses aux appels d’offres gagnants», a-t-il déclaré.

