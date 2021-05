Awesemo’s Expert Top 5 Rookie WRs à rédiger ⋆ .

Dave «Loughy» Loughran, expert fantastique de Awesemo NFL, poursuit sa plongée dans le monde du football, donnant son classement de football fantastique pour les 5 meilleurs récepteurs larges pour la saison 2021, et où vous devriez les rédiger dans votre ESPN, CBS, Yahoo, Best Ligues de balle et de dynastie cette année. Sans aucun doute, tous les yeux se tournent vers le receveur recrue des Bengals de Cincinnati, Ja’Marr Chase, mais quels autres WR recrues devrions-nous chercher à accrocher dans les brouillons? Laissez Loughy tout décomposer pour vous.

1. Ja’Marr Chase – Bengals de Cincinnati

Location AJ Vert Marcher cette intersaison, les Bengals réunis Joe Burrow avec Chase avec le cinquième choix au classement général. Le taux de réussite de 60,5% de Cincinnati s’est classé 13e la saison dernière dans une année où Burrow a subi une blessure de fin de saison. Tyler Boyd et T-shirt Higgins représentaient 110 et 108 cibles, respectivement, la saison dernière, mais cette infraction semble capable de faire un bond explosif similaire à Dallas l’année dernière. Alors que Chase devrait immédiatement entrer dans un rôle de départ, il rivalisera avec plus de talents que les autres recrues de la classe de cette année. Pourtant, le profil universitaire dominant de Chase le maintient au sommet du classement de la dynastie.

2. Najee Harris – Steelers de Pittsburgh

Les Steelers ont annulé 169 portées et 43 cibles à partir de 2020 en laissant James Conner va. Debout 6 pieds 2 pouces, 230 livres, Harris a fonctionné comme un cheval de trait en Alabama, avec 1446 verges au sol et 26 touchés en tant que senior. Il a également contribué 43 réceptions pour 425 verges supplémentaires en 2020. Harris devrait immédiatement occuper un rôle de second rôle pour Pittsburgh, donnant le meilleur coup pour terminer en tant que RB1 pour la saison fantastique 2021. À long terme, Harris est une recrue de 23 ans derrière l’une des pires lignes offensives de la ligue avec un joueur de 39 ans. Ben Roethlisberger au quart-arrière.

