Norwich était si mauvais qu’ils « ont fait ressembler Antonio Rudiger à Cafu » alors que Chelsea, leader de la Premier League, a adopté le style lors d’une superbe déroute 7-0 des Canaries en difficulté.

C’était le haut contre le bas à Stamford Bridge et le gouffre de qualité était très clair car les hommes de Thomas Tuchel ont simplement époustouflé les visiteurs, même sans les frontmen blessés Romelu Lukaku et Timo Werner.

L’arrière gauche de Chelsea Ben Chilwell a marqué son troisième but de la saison

Pourquoi en avez-vous besoin, alors que Ben Chilwell frappe dans les buts et que Mason Mount met fin à sa sécheresse de buts avec un triplé?

Mount a commencé la fête avec un cracker avec seulement huit minutes au compteur – une belle frappe basse de l’extérieur de la surface après une échappée sur la gauche de Callum Hudson-Odoi.

Hudson-Odoi, de retour dans l’équipe avec Lukaku et Werner sur la touche, a ensuite marqué son premier but sous Tuchel avec une excellente finition, enroulant le ballon autour de Tim Krul dans le coin inférieur après une passe défensive de Matteo Kovatic.

Le troisième de Chelsea était un but marqué à Cobham, Mount jouant dans Reece James qui a montré la touche clinique d’un attaquant pour battre le gardien avec un dink méchant, et Chilwell s’est ensuite amusé avec une finition brillante de la gauche – le défenseur anglais ce qui en fait quatre buts lors de ses quatre dernières apparitions en Premier League.

Le cinquième but de Chelsea avec « l’humiliation en plus de l’humiliation », selon l’animateur de talkSPORT Dean Ashton, alors qu’il regardait un centre Hudson-Odoi faire une déviation et le ballon se faufiler devant un Krul à contre-pied.

Chelsea était en feu contre Norwich

Mason Mount a mis fin à son attente d’un but avec son premier de la saison

Les choses sont ensuite allées de mal en pis pour Norwich alors que l’arrière central Ben Gibson a ensuite été expulsé pour une deuxième infraction réservable – une fente téméraire sur James.

Et l’énorme victoire s’est conclue par deux buts en retard de Mount, qui a inscrit son deuxième sur penalty avant de décrocher son triplé avec une frappe après une superbe course de Ruben Loftus-Cheek.

La victoire de sept buts permet à Chelsea d’étendre son avance sur Liverpool en tête du classement de la Premier League à quatre points, les Bleus étant désormais au-dessus des Reds à la différence de buts.

Mais ce fut une journée sombre pour les Canaris, qui restent au fond de la ligue sans victoire avec neuf matchs joués.

L’ancien attaquant de Norwich Ashton a été stupéfait par ce qu’il regardait alors qu’il était assis dans la cabine de commentaires pour talkSPORT à Stamford Bridge.

L’expulsion de Ben Gibson a rendu un jour sombre encore plus sombre pour Norwich

Et il ne s’est pas retenu dans son évaluation accablante de la performance des Canaries, qui, selon lui, a permis aux joueurs de Chelsea de « se montrer » en se sentant comme Lionel Messi chaque fois qu’ils avaient le ballon.

« Désolé Norwich, mais c’est juste une défense épouvantable », a déclaré Ashton. « Si vous ne vous approchez pas de joueurs de qualité, vous allez être puni.

« Il faut être agressif. Je n’ai pas vu ça de Norwich, ils ont été passifs et ils ont exactement ce qu’ils méritent.

« Si vous êtes un partisan de Norwich, cela ne fera que vous ennuyer.

« Rudiger ressemble tout à coup à Cafu sur le côté droit. Ils font de bons joueurs des joueurs incroyables.

«Ils permettent à Chelsea d’avoir cinq ou dix mètres d’espace, et cela leur donne l’impression d’être Messi-esque. Il y avait des olés des fans de Chelsea.

« Chelsea était bon, absolument, ils ont des joueurs de qualité, mais je suis désolé, je ne reconnais tout simplement pas cette équipe de Norwich.

« C’est loin d’être la même équipe qui a été promue la saison dernière. Ce n’est pas la même équipe qui a diverti, a été difficile à battre et contre laquelle a marqué le championnat, qui a excité les fans dans tout le pays. Ils ont perdu toute croyance, il n’y a plus de confiance.

« « Mais la seule chose que vous ne pouvez pas pardonner est le taux de travail. Vous devez gagner le droit dans n’importe quel match de Premier League de jouer et de montrer les capacités qu’ils ont dans l’équipe, mais ne méritaient rien de ce match.

« Le rythme de travail pour récupérer le ballon dans sa moitié et arrêter Chelsea de jouer, c’est inexistant.

«Je suis gêné de regarder ça et les fans de Norwich devraient l’être aussi. C’était une performance lamentable de simplement permettre à Chelsea de se montrer.

« C’était douloureux à regarder. »

