Awkwafina : 12 choses à surveiller si vous aimez la star de Shang-Chi

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

De nos jours, décrocher un rôle dans les films Marvel est souvent considéré comme une indication claire qu’un acteur l’a fait, ce qui signifie que je pense que nous pouvons dire avec confiance qu’Awkwafina (née Nora Lum) l’a fait, si son succès précédent a pas assez clair.

En fait, à quelques exceptions notables près, le rappeur et comédien sino-américain pionnier est à peu près le visage le plus célèbre du casting de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux, en plus d’être déjà l’un des visages les plus célèbres de Hollywood. On peut dire que le moment qui l’a amenée à ce niveau de gloire a été sa victoire historique au Golden Globe pour le premier des films et émissions de télévision suivants d’Awkwafina. Nous recommandons à tous les fans ou futurs fans de diffuser ou de louer.