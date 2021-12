Awkwafina rejoint Nicolas Cage et Nicholas Hoult dans Renfield d’Universal

Le rappeur et acteur Akwafina (Shang-Chi et la légende des dix anneaux) rejoindra le casting de la prochaine comédie d’horreur Renfield dans un rôle non divulgué, selon Deadline.

L’annonce intervient dans les 24 heures après que Nicolas Cage a été choisi pour le même film que Dracula – bien que l’on ne sache pas encore grand-chose sur le film. Les premiers détails du projet Universal sont sortis pour la première fois en 2019, mais seulement dans le sens le plus large – que le studio avait l’intention de produire et de sortir le film. Cage jouera aux côtés de Nicholas Hoult (Le Grand) en tant qu’homme de main titulaire. Selon The Hollywood Reporter, le tournage devrait commencer à la Nouvelle-Orléans début 2022.

Renfield sera réalisé par Chris McKay (The Tomorrow War) et provient d’un scénario de Ryan Ridley (Rick et Morty) – qui à son tour est basé sur un scénario original de Robert Kirkman (The Walking Dead). Bien qu’aucun détail solide sur l’intrigue n’ait été publié, le film semble être une « aventure des temps modernes » et également une satire des lieux de travail toxiques et des relations de travail malsaines. Dans le roman original de 1897, Dracula de Bram Stoker, le personnage de Renfield – un patient dans un asile – travaille comme assistant du vampire et croit qu’il gagnera la vie immortelle tout en subsistant avec un régime de rats et d’insectes.

Shang-Chi a frappé Disney+ à la mi-novembre pour le Disney+ Day, avec des « looks spéciaux » sur le contenu à venir de Star Wars et Marvel, un nouveau court métrage des Simpsons et la saison 2 de The World selon Jeff Goldblum. Shang-Chi est récemment devenu le film le plus rapide à réaliser 100 millions de dollars aux États-Unis cette année, et est également devenu le film le plus grossier jamais sorti le week-end de la fête du Travail.