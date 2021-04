Awkwafina, Simu Liu Star dans la bande-annonce Shang-Chi de Marvel ⋆ .

Marvel Studios a enfin publié la bande-annonce de leur film très attendu Shang-Chi et la légende des dix anneaux – et il est tout aussi plein d’action et passionnant que prévu.

Le film, basé sur le personnage de Marvel Comics Shang-Chi et avec l’acteur canado-asiatique Simu Liu, est le premier film de Marvel Cinematic Universe à se concentrer sur un super-héros asiatique.

Destin Daniel Cretton, qui a dirigé le drame juridique de 2019 Just Mercy, est sur le point de diriger le film, tandis que Awkwafina et Michelle Yeoh jouera aux côtés de Liu.

«Quand cette annonce est sortie, je suis retourné instantanément à mon enfance», a déclaré Cretton, né à Hawaï et d’origine japonaise, à Entertainment Weekly à propos de son film. “[Growing up] tout ce que j’avais était Spider-Man. Parce qu’il portait le masque, je pouvais m’habiller comme Spider-Man pour Halloween. J’avais une poignée d’autres personnages qui me ressemblaient à l’écran, mais il y en avait peut-être deux ou trois parmi lesquels je pouvais choisir, et les super-héros n’en faisaient pas partie.

Marvel a publié la bande-annonce lundi, qui était également l’anniversaire de Liu, donnant aux téléspectateurs un aperçu de la trame de fond de Shang-Chi et de son entraînement intensif, ainsi que des ancecdotes concernant sa vie personnelle.

Shang-Chi est présenté aux téléspectateurs comme un artiste martial qui avait été formé pour être un assassin par l’organisation terroriste Ten Rings depuis qu’il était enfant.

Shang-Chi tente plus tard d’avoir une vie normale en travaillant comme valet à San Francisco et insiste sur le fait qu’il ne rejoindra pas son père Wenwu, joué par Tony Chiu-Wai Leung, après avoir vécu sa vie pendant «dix ans».

“La chose la plus excitante à propos de ce personnage est que sa trame de fond n’a jamais été racontée auparavant”, a déclaré Liu à Entertainment Weekly à propos du rôle. «Nous connaissons tellement de versions différentes de l’histoire d’origine de Batman, comment ses parents ont été assassinés quand il était très jeune. Nous connaissons Peter Parker, qui a été mordu par une araignée radioactive, et il perd son oncle. L’histoire de Shang-Chi est très inconnue de la plupart des pays du monde, nous avons donc eu beaucoup de liberté et de liberté créative pour faire ce que nous voulions.

Awkwafina fait également une apparition hilarante dans la bande-annonce, écrasant de manière chaotique un bus plein de passagers après que Shang-Chi les ait défendus de ce que le spectateur ne peut que supposer être une équipe de méchants.

“Nous faisons une bonne équipe!” dit-elle avec un sourire après avoir écrasé le bus, de la fumée s’élevant du véhicule.

La bande-annonce survient au milieu d’une récente flambée de violence anti-asiatique et, selon le Hollywood Reporter, est devenue une priorité en 2018 à la suite du succès de Black Panther et de Crazy Rich Asians.

Marvel a déjà été critiqué pour ses tentatives de représentation de thèmes ou de personnages asiatiques, car la série Netflix 2017 du studio, Iron Fist, a été accusée de se concentrer sur un personnage blanc qui apprend les traditions de combat asiatiques.

The Ancient One de Doctor Strange, a également été joué par l’actrice blanche Tilda Swinton, suscitant des accusations de blanchiment, car le personnage est un homme tibétain dans les bandes dessinées.

