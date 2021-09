La petite sirène est loin du premier projet d’Awkwafina avec Disney, car la grande entreprise l’a choisie dans un certain nombre de films, à la fois en prise de vue réelle et en animation. Plus principalement et récemment, l’actrice comique a prêté sa voix au nouveau film populaire de princesse Disney Raya et le dernier dragon en tant que dragon principal, et elle apparaîtra dans le film Marvel Shang Chi et la légende des dix anneaux qui devrait sort en salles le 3 septembre.