AWS apporte les instances Mac M1 au cloud EC2

Amazon a annoncé jeudi qu’il apportait des instances M1 Mac mini à Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).

Il y a un an, Amazon a apporté des instances Mac EC2 afin que les développeurs puissent exécuter des environnements macOS dans le cloud. Ces Mac sont connectés via Thunderbolt au système AWS Nitro. L’ajout des Macs M1 est une mise à jour bienvenue pour les développeurs travaillant à porter leurs applications sur le silicium d’Apple.

Si vous êtes un développeur Mac et que vous réorganisez vos applications pour prendre en charge nativement les Mac avec le silicium Apple, vous pouvez désormais créer et tester vos applications et profiter de tous les avantages d’AWS. Les développeurs qui créent pour iPhone, iPad, Apple Watch et Apple TV bénéficieront également de versions plus rapides. Les instances Mac EC2 M1 offrent des performances tarifaires jusqu’à 60 % supérieures à celles des instances Mac EC2 x86 pour les charges de travail de création d’applications iPhone et Mac.