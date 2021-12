AWS confirme les temps d’arrêt sur la côte est alors qu’Amazon, Hulu, Slack et bien d’autres voient des interruptions

Ce matin, AWS a confirmé une panne sur la côte est avec une variété de services ayant des problèmes, notamment Amazon, Hulu, Slack, Epic Games, Rocket League, etc.

Sur son AWS Health Dashboard, Amazon note qu’un de ses systèmes Elastic Cloud Compute est en panne, en particulier en Virginie du Nord. Les problèmes ont commencé à 4 h 35 HE :

Nous étudions l’augmentation des échecs de lancement d’EC2 et des problèmes de connectivité réseau pour certaines instances dans une seule zone de disponibilité (USE1-AZ4) dans la région US-EAST-1. Les autres zones de disponibilité dans la région US-EAST-1 ne sont pas affectées par ce problème.

À 7 h 05, heure du Pacifique, Amazon a déclaré avoir découvert que le problème était dû à une panne de courant dans un centre de données.

Cela affecte la disponibilité et la connectivité aux instances EC2 qui font partie du centre de données affecté dans la zone de disponibilité affectée. Nous rencontrons également des taux d’erreur d’API RunInstance élevés pour les lancements dans la zone de disponibilité affectée.

À 5 h 18, heure du Pacifique, Amazon a déclaré qu’il progressait dans la restauration de l’alimentation du centre de données. Cependant, il recommande de « ne pas sortir de la zone de disponibilité si vous êtes en mesure de le faire pour atténuer ce problème ».

Il est difficile de savoir exactement quels services rencontrent des problèmes directement en raison du temps d’arrêt d’AWS, mais Amazon, Hulu, Slack, Grindr, Epic Games Store, Samsung Smarthings, Rocket League et bien d’autres connaissent tous des interruptions ce matin (via Down Detector).

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur la situation.

