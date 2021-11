Amazon

Amazon Web Services (AWS) embauche un spécialiste pour le règlement et la garde de crypto, Stablecoins et NFT dans le cloud

AnTy1 novembre 2021

Amazon Web Services (AWS) recrute un spécialiste des services financiers pour la souscription d’actifs numériques, le traitement des transactions et la conservation dans le cloud.

Selon une récente offre d’emploi, le géant des infrastructures recherche quelqu’un pour travailler avec des fintech innovantes et des institutions financières mondiales. Aussi, quelqu’un qui peut les aider,

« transformer la façon dont ils traitent les actifs numériques (par exemple, les crypto-monnaies, les CBDC [central bank digital currencies], pièces stables, tokens sécurisés, tokens adossés à des actifs et NFT [non-fungible tokens]) de la découverte du prix à l’exécution, au règlement et à la conservation. »

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon cherche à se lancer dans la cryptographie. Plus tôt cette année, une autre offre d’emploi couvrait le géant du commerce électronique se préparant à lancer un projet de monnaie numérique au Mexique.

Selon les offres d’emploi précédentes, le transfert d’Amazon dans les actifs numériques devrait également inclure un jeton de paiement appelé « Amazon coin ».

Désormais, la dernière offre d’emploi AWS indique que les architectes de solutions, les éditeurs de logiciels indépendants, les intégrateurs de systèmes et l’équipe commerciale fourniront les solutions qui permettront à ses clients d’évoluer vers le traitement, la souscription et la conservation des transactions d’actifs numériques de bout en bout dans le cloud.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.