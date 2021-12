AWS et l’État de Washington lancent une formation sur le cloud, mais les éducateurs ont de grandes questions sur le déploiement

Lundi, AWS a organisé un événement dans son Skills Center à Seattle pour annoncer une initiative visant à fournir une formation en cloud computing aux élèves du secondaire à Washington. (Photographie Ryan Warner)

Amazon Web Services et les responsables de l’État de Washington ont annoncé cette semaine un nouveau partenariat pour fournir une formation en cloud computing aux élèves du secondaire. AWS, le fournisseur de cloud public leader sur le marché, vise à former et à certifier 2 500 étudiants de Washington au cours des trois prochaines années.

L’initiative ambitieuse espère que les enseignants offriront un enseignement à partir de l’automne prochain, et l’État aimerait que le programme AWS soit enseigné dans chaque lycée et centre de compétences.

Le programme AWS s’adresse aux juniors et seniors du secondaire qui ont déjà suivi des cours d’informatique de base. La société de technologie a développé un cours cloud de base de deux semestres pour les étudiants du secondaire, qui peuvent suivre des cours plus avancés menant aux certifications AWS.

Les éducateurs de la région de Seattle sont ravis d’offrir un enseignement sur les technologies de pointe à leurs élèves, mais disent qu’il y a de grandes questions et défis à résoudre.

Juan Lozano, Écoles publiques Highline. (Photo LinkedIn)

Pour Juan Lozano, directeur/directeur adjoint du Puget Sound Skills Center, les questions clés sont les suivantes : comment préparer le personnel et préparer et intéresser les étudiants ?

« Ce sont les deux grands défis. Mais les opportunités sont grandes », a déclaré Lozano. Son centre se concentre sur la formation professionnelle et technique spécialisée, au service des lycéens et des seniors des écoles publiques Highline situées au sud de Seattle. Lozano a assisté à l’événement lundi annonçant le partenariat.

Il existe une demande claire et croissante de travailleurs qualifiés dans le cloud computing. L’année dernière, Washington avait 165 486 offres d’emploi dans le cloud, dont environ la moitié n’étaient pas comblées, selon Economic Modeling Specialist International (EMSI).

Mais les étudiants pourraient toujours ne pas s’inscrire. Beaucoup pourraient ne pas avoir les connaissances de base en informatique requises. Les étudiants à l’université pourraient considérer un cours de technologie difficile comme une menace pour leur moyenne cumulative. L’idée que vous pourriez obtenir une formation au lycée qui mène directement à un bon emploi peut être difficile à comprendre pour les étudiants après des années à entendre le mantra selon lequel l’enseignement supérieur est essentiel.

Du côté de l’instruction, AWS propose un développement professionnel et une formation gratuits pour les enseignants, bien que les éducateurs attendaient des détails clés sur ce à quoi cela ressemblera. La société a déclaré qu’elle fournirait également un nombre limité d’examens de certification AWS aux enseignants. Ceux qui envisagent d’enseigner les cours les plus avancés devront également passer une évaluation pour vérifier leurs compétences.

Participants à l’annonce du programme de formation au cloud AWS, de gauche à droite : Kim Majerus, vice-président de l’éducation aux États-Unis et des gouvernements étatiques et locaux chez AWS ; Rebecca Wallace, surintendante adjointe de l’enseignement secondaire et de la préparation au parcours à l’OSPI ; la représentante Sharon Santos ; la sénatrice Lisa Wellman ; la représentante Mari Leavitt ; le représentant Kelly Chambers ; et le lieutenant-gouverneur Denny Heck. (Photographie Ryan Warner)

Une fois que les étudiants et les enseignants sont à bord, les cours doivent se plier à des horaires déjà chargés et à un temps limité disponible pour les cours au choix.

Pour leur part, les enseignants du district scolaire de Bellevue sont enthousiasmés par l’initiative, a déclaré Marilyn Henselman, directrice des programmes de carrière et d’enseignement technique du district. Un instructeur a déjà travaillé avec le programme et est un grand fan.

Bellevue, certes, est l’un des quartiers les mieux placés de l’État pour se présenter avec ce genre d’opportunité. De nombreux professeurs d’informatique ont travaillé chez Microsoft, qui est basé dans la ville voisine de Redmond.

« Il se trouve que nous sommes dans une très bonne région », a déclaré Henselman.

Marilyn Henselman, directrice des programmes de carrière et d’enseignement technique pour le district scolaire de Bellevue. (Photo LinkedIn)

Ce qui est moins clair, c’est comment l’initiative se déroule dans les zones rurales avec moins de ressources et des enseignants qui n’ont pas de formation professionnelle en technologie.

« Cela m’a toujours préoccupé », a déclaré Henselman. Pour aider à résoudre ce problème, elle envisage un programme dans lequel des éducateurs possédant une expertise technologique approfondie enseignent les cours virtuellement en équipe avec des enseignants en personne qui ont moins d’expérience, mais peuvent développer leur compréhension en cours de route.

L’effort d’éducation au cloud bénéficie du soutien du Bureau du surintendant de l’instruction publique (OSPI) et du Conseil de coordination de la formation et de l’éducation de Washington, une agence gouvernementale qui aide à superviser les efforts de formation de la main-d’œuvre.

«Notre économie et les besoins des employés et des employeurs évoluent, et le système K-12 doit évoluer avec elle. Je suis reconnaissant pour cette collaboration avec AWS, qui fera une différence pour beaucoup de nos étudiants », a déclaré Chris Reykdal, surintendant de l’instruction publique de l’État de Washington, dans un communiqué.

Les étudiants qui suivent les cours plus approfondis pourront obtenir des certifications AWS telles que AWS Certified Cloud Practitioner, AWS Certified Solution Architect – Associate et AWS Certified Developer – Associate.

L’annonce a été faite au centre de compétences Amazon Web Services récemment ouvert au centre-ville de Seattle. Le centre se concentre sur la formation en cloud computing pour les travailleurs adultes et sur l’exposition des personnes à des cheminements de carrière potentiels dans le cloud.

« C’est un pas dans la bonne direction et au final ce sera génial », a déclaré Lozano. « Mais à quelle vitesse pouvons-nous nous mobiliser ? »