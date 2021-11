AWS lance le Skills Center à Seattle et intensifie ses efforts pour offrir une formation gratuite au cloud à 29 millions de personnes

Un travailleur aide à préparer le centre de compétences AWS pour son lancement en douceur jeudi. (Photo . / Lisa Stiffler)

Amazon ouvre jeudi les portes de son premier centre de compétences Amazon Web Services au centre-ville de Seattle.

L’espace de 8 000 pieds carrés est une sorte de centre scientifique pour adultes avec trois salles de classe et de petites pièces avec des ordinateurs à disposition. L’objectif de l’installation est d’aider à démystifier le cloud et à rendre plus accessibles les emplois qui utilisent la technologie. Le site présente des domaines de carrière potentiels, notamment les jeux, la robotique, les sports, l’apprentissage automatique, la technologie de la maison intelligente et l’espace. Le centre et ses cours sont gratuits pour le public.

Le centre espère atteindre les personnes sans emploi ou sous-employées ainsi que celles qui sont racialement et ethniquement diverses et qui ont peu ou pas d’expérience dans le domaine de la technologie.

« C’est vraiment le début de la transition vers le cloud, qu’ils occupent un poste côté entreprise ou un poste technique », a déclaré Maureen Lonergan, vice-présidente de la formation et de la certification pour AWS.

Les personnes qui visitent le centre peuvent explorer les affichages interactifs et un employé d’AWS circulera sur le site pour répondre aux questions. L’établissement organisera des cours en personne, en commençant par une introduction à la technologie informatique, les éléments essentiels des praticiens du cloud, un cours de préparation aux tests pour une certification cloud. Les cours durent quatre heures, à l’exception du cours de praticien en nuage, qui dure huit heures réparties en deux sessions. Les gens pourront également se connecter à distance. Le Centre de compétences organisera également des événements de réseautage de carrière avec des employeurs.

Maureen Lonergan, vice-présidente de la formation et de la certification pour AWS. (Photo . / Lisa Stiffler)

En plus de l’ouverture du centre, Amazon a annoncé des efforts supplémentaires pour fournir une formation gratuite :

Extension d’AWS re/Start, son programme en personne de 12 semaines qui propose une formation pour les carrières d’entrée de gamme dans le cloud computing. D’ici la fin de cette année, re/Start sera disponible dans 95 villes de 38 pays, contre 25 villes dans 12 pays. Le lancement d’AWS Skill Builder, une suite de plus de 500 cours en ligne sur la technologie et le cloud à la demande. Skill Builder est disponible dans plus de 200 pays et territoires et proposé dans 16 langues.Rendre les cours en ligne plus faciles à trouver pour les étudiants américains en ajoutant un lien sur Amazon.com.Amazon prévoit d’ouvrir des centres de compétences supplémentaires dans d’autres villes et pays, et ajouter des classes d’entrée de gamme supplémentaires aux sites.

Les initiatives de formation font partie de l’engagement d’Amazon de décembre 2020 à fournir une formation gratuite au cloud computing à 29 millions de personnes d’ici 2025. Quelque 6 millions de personnes ont reçu une formation jusqu’à présent.

Lonergan n’a pas fourni de montant exact pour les efforts, mais a déclaré que le géant de la vente au détail et de la technologie cloud de la région de Seattle dépensait « des centaines de millions de dollars » pour les initiatives.

L’entreprise travaille avec des organisations locales qui s’engagent avec les communautés qu’elles espèrent atteindre grâce à la formation. Deena Pierott, fondatrice du programme d’éducation iUrban Teen, participe jeudi à un panel organisé par AWS pour annoncer les nouvelles opportunités de formation.

Le programme multi-états de Pierott offre un enseignement STEM gratuit aux étudiants sous-représentés dans le domaine technologique, couvrant des domaines tels que le codage, la cybersécurité et d’autres domaines technologiques. Elle est impatiente de s’associer à AWS et d’exposer les adolescents et les jeunes adultes associés à iUrban Teens à de nouveaux domaines.

L’AWS Skills Center dispose d’un écran pour démontrer l’utilisation de la technologie cloud en robotique. (Photo . / Lisa Stiffler)

Le Skills Center crée une opportunité de « bâtir la confiance avec ces communautés », a déclaré Pierott, « et de leur faire voir clairement quelles sont les opportunités et où se dirige l’avenir ».

Pierott espère que la formation AWS inclura des instructeurs de couleur, aidant les stagiaires à se voir dans les rôles. Elle craignait également que l’emplacement ne soit gênant pour certaines personnes. Lonergan a déclaré qu’ils exploraient des options de transport en commun pour réduire cet obstacle.

D’autres entreprises technologiques et organisations à but non lucratif de Pacific Northwest proposent également des programmes de formation gratuits. Des organisations telles que Ada Developers Academy, Apprenti de la Washington Technology Industry Association et Year Up proposent des programmes de formation intensifs et gratuits pour les carrières technologiques. Microsoft propose des instructions via son programme Accelerate.

Détails du centre de compétences AWS : Situé au 1915 Terry Ave., Seattle, le centre est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, le samedi de 10 h à 16 h. L’installation ouvre au public le 22 novembre.