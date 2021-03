AWS lance Space Accelerator pour les startups de la dernière frontière

AWS Ground Station utilise un réseau d’antennes paraboliques. (Photo illustration AWS)

Amazon Web Services lève le rideau sur AWS Space Accelerator, un programme de soutien aux entreprises de quatre semaines ouvert aux startups de l’espace cherchant à utiliser les services de cloud computing d’Amazon.

AWS et Seraphim, un groupe d’investissement basé à Londres spécialisé dans l’industrie spatiale, sélectionneront 10 entreprises pour participer au programme d’accélérateur au cours du mois de juin. Les candidatures sont acceptées à partir d’aujourd’hui et les propositions doivent être soumises au plus tard le 21 avril.

«Les startups fournissent un catalyseur pour de nouvelles expérimentations audacieuses dans l’industrie spatiale», a déclaré Clint Crosier, directeur des solutions aérospatiales et satellitaires d’AWS, dans un article de blog. «Nous sommes fiers d’annoncer l’AWS Space Accelerator dans le cadre de notre engagement continu à aider les startups à réussir et à façonner l’avenir de l’aérospatiale.»

Rob Desborough, associé chez Seraphim, a déclaré: «Nous espérons attirer, sélectionner et accélérer les startups qui continueront à relever certains des plus grands défis mondiaux.»

Les secteurs industriels couverts par le programme peuvent inclure, mais sans s’y limiter, l’observation de la Terre, l’électronique et la robotique, le lancement et la livraison d’engins spatiaux, le matériel et les logiciels d’engins spatiaux, la fabrication de lancements et les opérations de lancement.

Les applications seront jugées en fonction du niveau d’innovation du projet, de la valeur que la solution de l’équipe apportera au secteur, de l’utilisation créative d’AWS et de la capacité de l’équipe à offrir les opportunités qu’elle identifie.

En plus du mentorat et des conseils d’experts, les startups choisies peuvent recevoir jusqu’à 100 000 USD de crédits AWS Activate pour les services cloud, la formation et le support technique. Le programme offrira également des opportunités de collaborer avec les clients AWS et les membres du réseau de partenaires AWS sur des solutions technologiques aux défis spatiaux, et de rencontrer des investisseurs expérimentés dans l’espace.

Le programme d’accélérateur est la dernière initiative finale d’Amazon Web Service, faisant suite au lancement d’AWS Ground Station pour la gestion des satellites dans le cloud en 2019 et au lancement de l’unité commerciale Aérospatiale et Satellite Solutions d’AWS en 2020.

L’une des principales réussites de l’effort spatial d’AWS concerne Capella Space, qui s’associe à AWS pour son opération d’imagerie radar par satellite. Ce mois-ci, Capella Space a dévoilé les premières images de ses deux satellites les plus récemment lancés – et cette semaine, il a livré des vues radar de nuit haute résolution du tristement célèbre blocage des navires du canal de Suez.

AWS Space Accelerator n’est pas le seul programme de démarrage à se concentrer sur les entreprises spatiales. D’autres programmes pour des entreprises hors de ce monde incluent Starburst Accelerator et l’accélérateur spatial de Techstars, ainsi que le Catalyst Accelerator, qui est parrainé par l’US Space Force.