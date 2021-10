AWS re/Start India : préparer les talents locaux aux carrières dans le cloud

AWS re/Start est un programme de formation basé sur les compétences qui couvre les compétences fondamentales du cloud AWS et les compétences professionnelles pratiques, telles que les entretiens et la rédaction de CV.

Amazon Web Services (AWS) a annoncé le lancement d’AWS re/Start en Inde, un programme gratuit de développement des compétences et de formation professionnelle qui prépare les apprenants à des carrières dans le cloud computing. « Le programme de 12 semaines est proposé gratuitement aux apprenants, et une expérience technologique antérieure n’est pas requise pour postuler », a déclaré AWS dans un communiqué.

Les recherches d’AlphaBeta (une société de conseil en stratégie et en économie) ont indiqué que les travailleurs qualifiés en numérique représentent actuellement 12% de la main-d’œuvre indienne. D’ici 2025, le nombre de travailleurs en Inde nécessitant des compétences numériques devra être multiplié par neuf. En Inde, 76 % des travailleurs du numérique s’attendent à ce que le cloud computing soit une compétence requise pour qu’ils puissent effectuer leur travail avec compétence d’ici 2025. AWS a déclaré que son re/Start aide à relever ce défi en proposant une formation gratuite et en aidant les participants à lancer leur carrière dans le cloud computing. .

AWS re/Start est un programme de formation basé sur les compétences qui couvre les compétences fondamentales du cloud AWS et les compétences professionnelles pratiques, telles que les entretiens et la rédaction de CV. Grâce à des exercices réels basés sur des scénarios, des laboratoires et des cours, les étudiants acquièrent des compétences Linux, Python, réseau, sécurité et bases de données relationnelles. Le programme prépare les participants aux rôles cloud d’entrée de gamme dans les opérations, la fiabilité du site, le support d’infrastructure, etc.

Il couvre également le coût pour les participants de passer l’examen de certification AWS Certified Cloud Practitioner, afin qu’ils puissent valider leurs compétences cloud avec des informations d’identification reconnues par l’industrie.

En Inde, AWS re/Start accueillera des cohortes basées dans six villes, dont Bengaluru, Chennai, Kolkata, Mumbai, Pune et Thiruvananthapuram. Il a collaboré avec cinq organisations éducatives locales, dont EduBridge Learning, Edujobs Academy, iPrimed Education, Rooman.Net et Vinsys IT Services, pour dispenser une formation virtuelle dispensée par un instructeur expert. AWS re/Start travaillera avec ces organisations pour mettre les diplômés du programme en contact avec des employeurs potentiels.

Capgemini, un leader mondial des services de conseil, de transformation numérique, de technologie et d’ingénierie, fournit une assistance financière à AWS re/Start, et prévoit d’interviewer et d’embaucher des diplômés du programme sélectionnés dans divers rôles dans le cloud. Capgemini, un partenaire AWS, travaillera en étroite collaboration avec EduBridge Learning pour faciliter cela.

AWS re/Start est livré dans 25 pays, dont l’Australie, la Belgique, le Canada, le Costa Rica, le Danemark, l’Égypte, la Finlande, la France, l’Allemagne, le Ghana, l’Inde, l’Irlande, Israël, l’Italie, le Kenya, le Liban, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande , Nigeria, Espagne, Afrique du Sud, Suède, Tunisie, Royaume-Uni et États-Unis.

