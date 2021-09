Aww, la réaction de Rick Astley à l’utilisation de sa chanson par Ted Lasso vous frappera directement dans les sensations

Alerte spoiler pour ceux qui n’ont pas encore vu l’épisode “Pas de mariage et d’enterrement !” La raison pour laquelle Rick Astley et d’autres ont réagi si émotionnellement à la scène en question est due à la façon dont la chanson a été utilisée. Rebecca a été aveuglée par la nouvelle de la mort de son père, mais malgré la haine de son père pour avoir trompé sa mère, elle a dû lui faire l’éloge. Sans beaucoup de pensées puissantes pour l’honorer, elle a plutôt chanté la chanson que sa mère a mentionnée aimer plus tôt dans l’épisode, “Never Gonna Give You Up”, et a été rejointe par le reste de l’AFC Richmond qui était présent.