Axe annonce le spray corporel Dogecoin – Dogecan

Dogecoin fait à nouveau la une des journaux, cette fois, grâce à Axe, un fabricant populaire de produits de soins pour hommes. Selon l’annonce récente de la société, elle se prépare à lancer une série limitée de Dogecan, un spray corporel sur le thème Dogecoin.

Axe a annoncé cette nouvelle série sur Twitter, et comme on le sait jusqu’à présent, les Dogecans seront livrés au peuple gratuitement. Tout ce que les utilisateurs doivent faire pour se qualifier pour recevoir le spray corporel Dogecoin est de s’inscrire sur le site Web d’Ax. Cependant, une chose à noter est que la promo n’inclut que les fans de DOGE des États-Unis.

Pendant ce temps, Axe a déjà commencé sa promotion Dogecan en soumettant une série d’échantillons initiaux. Les échantillons ont été envoyés à diverses personnalités populaires du DOGE, telles que Billy Markus, l’un des co-fondateurs de la pièce. Ensuite, il y avait Lil Mook, qui est un musicien populaire et un grand promoteur de Dogecoin. Et enfin, la société a également envoyé un échantillon à Dogecoin Rise, un compte Twitter populaire orienté vers DOGE.

Axe a prévu ça depuis un moment

Avec le recul, il semble qu’Ax ait planifié cette campagne depuis des mois. Il s’est d’abord moqué de la communauté en avril lorsqu’il a mentionné qu’il créerait un spray corporel à odeur crypto si DOGE réussissait à dépasser 1 $.

Malheureusement, DOGE n’est jamais monté aussi haut, mais la firme semble avoir décidé de créer le spray de toute façon, le décrivant comme ayant un “putain de musc”. En plus du déodorant, il y a aussi une carte dans l’emballage qui dit “Allons sur la lune, dans cette boîte, vous trouverez la crypto-confiance dont vous avez besoin pour y arriver.”

Comme toutes les crypto-monnaies, le DOGE/USD a connu une baisse de prix considérable depuis qu’il a atteint son ATH de 0,73 $ à la mi-mai. Deux mois et demi plus tard, et le prix de la pièce est 76% plus bas, il est actuellement à 0,17 $.

