Axe Deodorant s’associe au World Cricket Championship 3 pour l’intégration des jeux en Inde

WCC 3, la dernière édition de la franchise World Cricket Championship (WCC) qui compte plus de 160 millions de téléchargements.

Mis en œuvre par GroupM ESP, le World Cricket Championship 3 (WCC 3) a intégré le jeu Axe dans son jeu. Cette association fait vivre le double avantage promis par la marque aux joueurs, qui peuvent améliorer deux compétences au lieu d’une lorsqu’ils sont confrontés à des situations difficiles sur le terrain dans le jeu. Conformément à la promesse de la marque, les joueurs de WCC 3 se voient offrir un double avantage lorsqu’ils améliorent leurs compétences dans le jeu. Fait intéressant, l’association intervient au moment de la reprise de l’IPL 2021 et déborde sur ICC World T20. Alors qu’Axe Deodorant a été associé au jeu dans le monde entier, il s’agit du premier partenariat dans le jeu auquel la marque s’est associée dans le pays.

« Étant donné que la saison de cricket est à nos portes, je pense que cela procurera plus d’excitation aux fans pendant qu’ils joueront. WCC est toujours impatient de fournir à sa communauté la meilleure expérience et nous sommes sûrs que Axe Deodorant ne fera que l’améliorer », a déclaré PR Rajendran, PDG et co-fondateur de Next Wave Multimedia.

Pour Shailendra Singh, directeur général, déodorants, HUL, le premier amour de la plupart des jeunes hommes en Inde est le cricket. « L’intégration d’Ax avec WCC 3 réunit le premier amour avec un autre point de passion majeur : le jeu. C’est une excellente plate-forme pour donner vie à la proposition d’action double d’AXE avec laquelle il a été relancé plus tôt cette année », a-t-il ajouté.

WCC 3, la dernière édition de la franchise World Cricket Championship (WCC) qui compte plus de 160 millions de téléchargements. Le jeu a été imprégné de simulation de cricket réel, de fonctionnalités de jeu mises à jour telles que de nouvelles commandes, des animations, des mouvements en temps réel d’athlètes et de joueurs de cricket professionnels, le cricket féminin, un mode carrière complet avec plus de 400 tournois, des ligues internationales et bien plus encore. Le jeu a récemment ajouté un lobby d’esport autonome.

« L’intégration dans le jeu rend la communication de la marque très ciblée, tout en ciblant les bons consommateurs. Avec le nouveau sens de la valeur du consommateur dans les jeux, les utilisateurs s’engageront de plus en plus avec un contenu qui offre une vraie valeur. Étant donné que le jeu est un marché énorme et facilement engageant avec les clients, c’était une synergie parfaite pour réunir Axe et le multimédia de la prochaine vague pour cette initiative », a déclaré Vinit Karnik, responsable des sports, de l’esport et du divertissement, GroupM Asie du Sud.

Le jeu propose également plusieurs commentaires en langue vernaculaire en dehors de l’anglais par des commentateurs professionnels. Il offre des commentaires en telugu exprimés par l’ancien joueur de cricket indien et commentateur actuel de l’IPL, Venkatapathy Raju. Le quilleur anglais, chroniqueur et commentateur de cricket de la BBC Isa Guha et Matthew Hayden composent la liste des commentaires en anglais, tandis que les versions en hindi et en tamoul sont exprimées respectivement par Aakash Chopra et Abhinav Mukund.

