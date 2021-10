Axel Kei, 13 ans, le plus jeune joueur à faire ses débuts dans le football américain

11/10/2021

Le à 21:44 CEST

Artur López

Les États-Unis ont assisté, une fois de plus, à la naissance d’une étoile précoce. Axel kei, un joueur des Real Monarchs, l’équipe réserve du Real Salt Lake, a fait ses débuts ce samedi à l’âge de 13 ans, 9 mois et 9 jours dans l’USL, la deuxième division des États-Unis. Ainsi, le jeune prodige est le Plus jeune joueur à concourir dans le football professionnel aux États-Unis.

Seul 1 500 spectateurs privilégiés regardé l’exploit en direct au petit Zions Bank Stadium dans l’Utah, dans le match entre les Monarcs contre Colorado Switchbacks. L’affrontement compte comme officiel car il s’agit d’une journée de la deuxième division américaine.

À l’âge de 13 ans, l’attaquant ivoirien a sauté sur le terrain portant le numéro 61 pour remplacer Bobby Wood. Avec curiosité, son partenaire de 28 ans avait deux fois son âge. Le match s’est terminé sur un nul sans but, mais le résultat était en retrait, en vue des débuts de Kei.

Sur les traces de Freddy Addu

L’exploit d’un joueur sautant prématurément sur le terrain rappelle Freddy Addu, le jeune talent américain – plus si jeune – qui a étonné en compétition en MLS, la catégorie la plus élevée du football américain. En fait, avec Le joueur de 14 ans a marqué son premier but professionnel pour DC United. Nike il n’a pas fallu longtemps pour s’habiller en or Adu signer votre premier contrat. Puis, une série de mauvaises décisions ont fini par faire exploser sa carrière prometteuse de footballeur.

Après ses débuts aux États-Unis à l’âge de 16 ans, le déclin du talent ghanéen a commencé à sauter par-dessus bord pour jouer en Europe pour des équipes telles que Benfica et Monaco. La déception générée dans les deux équipes a conduit à une tournée de clubs de second ordre dans des pays comme la Finlande et la Turquie, sans trouver leur place dans le football.

Le reste appartenait à l’histoire, un footballeur qui a succombé à la pression. Freddy Adu n’a pas pu faire face à l’impact médiatique de ses disques, et aujourd’hui sa carrière se résume comme L’étoile qui ne pourrait jamais être S’il n’a pas encore officialisé sa retraite du football à 32 ans, le joueur de Ganés est sans contrat après avoir quitté le Österlen FF, Équipe suédoise de troisième division.

Axel Kei n’a pas à subir le même sort qu’Adu. De plus, il a devant lui l’exemple de comment ne pas gérer une carrière sportive aussi prématurée. Le temps nous dira si Kei peut progresser pas à pas et briller sous les projecteurs, avec autant de pression médiatique.