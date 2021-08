Axel Tuanzebe: Aston Villa se rapproche du prêt pour un homme de Manchester United – Man United News And Transfer News

in

La star de Manchester United, Axel Tuanzebe, serait en train de déménager à Aston Villa alors qu’il recherche un football régulier en équipe première.

Le talentueux défenseur n’est que l’un des rares joueurs qui ont été jugés excédentaires dans l’équipe après les arrivées de Raphael Varane et Jadon Sancho.

United a Eric Bailly, Victor Lindelof, Harry Maguire, Phil Jones et le Français susmentionné comme options pour le poste de défenseur central.

Compte tenu de la façon dont Ole Gunnar Solskjaer joue avec une défense régulière à quatre, cela laisse peu de place à Tuanzebe et montre à quel point l’équipe est surchargée dans ce département.

Le légendaire Norvégien a souvent fait l’éloge du diplômé de l’académie et lui a même remis le capitaine à une ou deux reprises lors de matchs discrets.

Selon ., Tuanzebe devrait prolonger son contrat avec les Red Devils jusqu’en 2023 avec une option pour une année supplémentaire avant de déménager à Villa.

Il est entendu que le changement de prêt pourrait devenir permanent et le jeune Anglais se soutient pour remporter une place de onze de départ avec son nouveau club potentiel.

À la minute où Dean Smith le voit comme un joueur qui peut assurer la couverture à l’arrière central et à l’arrière droit et les négociations se sont bien déroulées en raison du désir de Manchester United de le voir jouer régulièrement.

The Peoples Person a couvert pour la dernière fois l’actualité de Tuanzebe lorsqu’il a été rapporté que Newcastle United tenait également à sa signature.

Certains diraient que le déménagement là-bas aurait eu plus de sens que Villa étant donné que les Magpies ont plus besoin d’aide que leurs adversaires de Premier League.

Cependant, Tuanzebe se sent peut-être plus en confiance avec Smith à la place, d’autant plus qu’il a connu beaucoup de succès avec eux.

Tant qu’il obtient les minutes nécessaires, les fans ne s’en soucient pas et l’espoir est qu’il puisse continuer à se développer afin qu’il puisse toujours avoir un avenir au club.