Axel Tuanzebe rejoint Naples en prêt de Manchester United

Dans les déclarations officielles du club de Naples et du club parent Manchester United, il a maintenant été confirmé qu’Axel Tuanzebe a été prêté à Gli Azzurri pour le reste de la saison, ce qui signifie que son prêt à Aston Villa est terminé. Selon Fabrizio Romano, le prêt durera jusqu’en juin pour un montant de 600 000 €, plus 600 000 € de bonus.

Axel Tuanzebe rejoint Naples en prêt

Fin du prêt Aston Villa

Tuanzebe a passé trois périodes de prêt différentes au club des Midlands et devrait être là pour le reste de la saison 2021/22 de Premier League. Cependant, il a maintenant été prêté à la Serie A et à Naples. Il restera en prêt à Naples jusqu’à la fin de la saison en cours et le club italien paiera 500 000 € pour ses services.

Tuanzebe a passé la saison 2020/21 à United et a fait 18 apparitions, mais est ensuite retourné à Villa où il a joué lors des saisons 2017/18 et 2019/19 sous la direction de Dean Smith, alors manager.

Cependant, Smith a ensuite été limogé à la suite d’une mauvaise série de résultats. Le nouveau manager Steven Gerrard n’a pas favorisé Tuanzebe et il a commencé à avoir du mal à trouver le temps de jeu, ce qui signifie que déménager à l’étranger pourrait lui donner de meilleures opportunités pour éventuellement percer dans la première équipe d’Old Trafford.

Le progrès

Tuanzebe a fait ses débuts pour United en janvier 2017 lors d’un match de FA Cup contre Wigan Athletic que United a remporté 4-0, puis a impressionné lors d’une victoire 2-1 en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.

Le défenseur central est très apprécié à United et est passé par l’Académie, faisant 37 apparitions au total, mais s’il impressionne lors de son prêt en Italie, Napoli aura la chance de rendre le mouvement permanent. Il espère faire des progrès significatifs en Serie A, de la même manière que d’autres anciens talents de la Premier League.

