L’excellent recrutement estival d’Aston Villa se poursuit avec l’ajout du défenseur de Manchester United Axel Tuanzebe.

Le défenseur rejoint l’équipe qu’il a aidé à obtenir une promotion en Premier League en 2019. Tuanzebe revient à Villa Park avec un prêt d’une saison après avoir prolongé son contrat à Old Trafford jusqu’en 2023.

Tuanzebe ajoutera de la profondeur à la défense de Villa alors que Dean Smith vise un top six cette saison

Axel Tuanzebe scelle le retour d’Aston Villa

Les équipes sont là, mais d’abord… Axel Tuanzebe est de retour ! 🙌#WelcomeBackAxel – Aston Villa (@AVFCOfficial) 8 août 2021

Tuanzebe entame une troisième période de prêt à Villa Park

Le défenseur de 23 ans n’est pas étranger au côté bordeaux et bleu de la deuxième ville. Il a initialement rejoint Villa en janvier 2018, mais son premier sort a été dominé par une blessure, le limitant à seulement cinq apparitions.

Cependant, son deuxième sort a été un sauveur car il a aidé Villa à obtenir une promotion en Premier League. Il a formé un excellent partenariat avec Tyrone Mings et est devenu un grand favori des fans. Son deuxième prêt a été très productif et il espère que son troisième sera tout aussi réussi.

Tuanzebe apporte des options défensives indispensables à Aston Villa. Les méchants ont profité du défenseur belge Bjorn Engels qui a rejoint le Royal Antwerp plus tôt cet été. Cela a laissé Dean Smith avec seulement trois défenseurs centraux seniors à sa disposition. Cependant, l’arrivée de Tuanzebe ajoute non seulement de la profondeur au centre du dos, mais également à l’arrière droit, offrant une couverture supplémentaire à Matty Cash.

L’arrivée de Tuanzebe continue une excellente fenêtre de transfert pour Dean Smith

Alors que la fenêtre de transfert de Villa a été dominée par la sortie de Jack Grealish, les affaires entrantes du club sont passées sous le radar.

Dean Smith a fait de sérieux efforts dans la fenêtre de transfert alors qu’il cherche à faire passer Villa à l’étape suivante. Le mouvement record d’Emiliano Buendia a commencé et des déclarations d’intention ont été faites à chaque signature.

Ashley Young, Leon Bailey et Danny Ings ont suivi et maintenant le retour de Tuanzebe ne fera que renforcer l’excitation et l’optimisme autour du club de football. Les affaires de Villa ont attiré l’attention et elles ne sont pas encore terminées.

Remplacer Grealish sera le prochain objectif avec son déménagement à Manchester City confirmé. Malgré son départ, il y a eu une fenêtre de transfert pour Villa avec le football européen très en vue.

Photo principale

Intégrer à partir de .