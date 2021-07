Axie Infinity (AXS) continue de prendre des clichés lunaires ; gagner plus de 30%

in

Axie Infinity (AXS / USD), le jeton du gouvernement natif du jeu basé sur la blockchain Axie Infinity pour gagner de l’argent, a connu une séquence haussière qui l’a vu afficher des gains importants. Au cours du mois dernier, la pièce a gagné plus de 951% malgré le sentiment baissier général sur le marché de la cryptographie. À la suite de cette hausse astronomique, la pièce a également battu son précédent record absolu (ATH) et s’est échangée à la hausse.

AXS / USD est le plus grand gagnant de la liste des 100 meilleures crypto-monnaies après avoir augmenté de 33,83% au cours des dernières 24 heures pour négocier. Ces gains ont également permis à la pièce d’établir un nouvel ATH plus tôt dans la journée après avoir grimpé jusqu’à 32,22 $ (23,46 £). Au moment d’écrire ces lignes, AXS a subi une légère correction à la baisse pour changer de mains à 30,40 $ (22,14 £). Cette valeur représente une augmentation de 5,646% depuis le début de l’année.

La pièce se classe actuellement au 46e rang de la liste CoinMarketCap des principales crypto-monnaies par capitalisation, avec une capitalisation boursière de 1868,748674 millions de dollars (1 360 495 753,39) et 60 907 500 jetons en circulation.

Raisons de la performance haussière

La nature play-to-win d’Axie Infinity est la principale raison des récentes performances de la pièce. Le jeu consiste à élever, combattre et échanger des Axies, des animaux de compagnie numériques sous forme de jetons non fongibles (NFT). Les joueurs des économies qui ont été durement touchées par la pandémie de COVID-19 considèrent le jeu comme une source de revenus. En conséquence, la base de joueurs du jeu s’est rapidement étendue, forçant AXS à se développer encore plus.

La baisse des rendements sur les marchés Bitcoin et DeFi est un autre facteur qui a contribué à faire monter AXS. Selon Denis Vinokourov, responsable de la recherche chez Synergia Capital, il y a un flux important de fonds dans l’espace NFT. En tant que tel, la popularité d’Axie Infinity dans l’espace NFT contribue également à la montée en flèche des jetons.

Axie Infinity a également battu PancakeSwap pour devenir l’application décentralisée (dApp) la plus rentable du mois. Selon les données de Token Terminal, le jeu a généré 102 millions de dollars (74,30 millions de livres sterling) de revenus par protocole au cours des 30 derniers jours. En revanche, PancakeSwap n’a généré que 11,4 millions de dollars (8,30 millions de livres sterling), tandis que le plus grand protocole DeFi d’Ethereum, Curve, n’a généré que 1,5 million de dollars (1,09 million de livres sterling) de revenus. À la suite de cette performance exceptionnelle, AXS est devenu populaire auprès des utilisateurs de crypto-monnaie, une réalisation qui a contribué à sa reprise.

