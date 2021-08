Axie Infinity (AXS) est disponible sur Coinbase aux côtés d’autres jetons

Le jeton Axie Infinity (AXS) est disponible sur Coinbase aux côtés de Request (REQ), TrueFi (TRU), Quickswap (QUICK) et Wrapped Luna (WLUNA). Aussi, dans les applications Coinbase pour Android.

Concrètement, dans la nuit du jeudi 12 août, Coinbase a annoncé via son compte Twitter qu’Axie Infinity était disponible à la négociation sur sa plateforme.

«Les clients de Coinbase peuvent désormais échanger, envoyer, recevoir ou stocker AXS, REQ, TRU, QUICK et WLUNA dans la plupart des régions prises en charge par Coinbase. Avec certaines exceptions notées sur chaque page d’actif ici. Le trading de ces actifs est également pris en charge par Coinbase Pro.

Fait curieux, la cotation d’Axie Infinity sur la bourse nord-américaine Coinbase, intervient un jour après une annonce similaire faite par Coinbase Pro.

Axie Infinity, Request, TrueFi, Quickswap et Wrapped Luna disponibles sur Coinbase

Désormais, les utilisateurs de Coinbase et Coinbase Pro pourront stocker, envoyer, recevoir et échanger le jeton Axie Infinity, AXS et d’autres jetons. La mesure n’inclut pas les autres devises associées au jeu, telles que Smooth Love Potion (SLP).

Cela a été annoncé par l’équipe Coinbase dans une nouvelle publication via son blog officiel. Où il a indiqué qu’en plus d’Axie Infinity (AXS), il fournira également un support pour Request (REQ), TrueFi (TRU), Quickswap (QUICK) et Wrapped Luna (WLUNA).

AXS, REQ, TRU, QUICK et WLUNA seront lancés sur https://t.co/bCG11KMQ6s et dans les applications iOS et Android dans les 15 prochaines minutes. Vous devrez peut-être mettre à jour votre application pour acheter, vendre, convertir, envoyer, recevoir ou stocker tout. Nous mettrons à jour quand tout sera en direct. https://t.co/06wF4yyOZI – Coinbase (@coinbase) 12 août 2021

À cet égard, l’équipe de Coinbase a souligné : « L’une des demandes les plus courantes que nous entendons de la part des clients est de pouvoir acheter et vendre plus de crypto-monnaies sur Coinbase. Nous avons annoncé un processus de liste des actifs, conçu en partie pour accélérer l’ajout de plus de crypto-monnaies. Nous investissons également dans de nouveaux outils pour aider les gens à comprendre et à explorer les crypto-monnaies.

Jeton AXS

En tant que tel, le jeton AXS est associé au jeu populaire basé sur Ethereum Blockchain, Axie Infinity. Soit dit en passant, ici les joueurs s’entraînent et se battent avec des monstres virtuels à collectionner (NFT). Pour gagner des prix dans les différentes monnaies numériques qui font partie de son écosystème.

Dans le cas d’AXS, il s’agit d’un jeton de gouvernance associé au jeu, afin que ses propriétaires puissent effectuer le jalonnement. Utilisez-les activement dans vos jeux et disposez d’un pouvoir de vote sur les décisions liées à l’avenir d’Axie Infinity.

Mouvement AXS

Le jeton natif d’Axie Infinity, AXS, a connu une croissance significative ces dernières semaines et a récemment franchi une nouvelle étape après avoir affiché un volume de transactions cumulé de 1,2 milliard de dollars. Hier, AXS a affiché un nouveau sommet historique de 75,73 $.

En conclusion, l’incorporation d’AXS et d’autres jetons va de pair avec la stratégie que l’équipe Coinbase semble suivre. Où il informe périodiquement ses utilisateurs de la liste des actifs les plus demandés par sa communauté, à condition qu’ils passent avec succès la phase de recherche menée par l’équipe correspondante.

Coinbase devrait annoncer bientôt l’ajout de plus de jetons. Qu’ils jouissent d’une bonne réputation au sein de l’écosystème des monnaies numériques.

