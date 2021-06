DéFi

Axie Infinity bat le meilleur coup de la NBA pour diriger l’espace NFT

Le jeu basé sur NFT Axie Infinity est en tête de l’espace des jetons non fongibles (NFT) avec 25,45 millions de dollars de ventes au cours de la semaine dernière, selon CryptoSlam.

Les chiffres d’Axie Infinity ont battu NBA Top Shot de Dapper Labs, qui était auparavant en tête du marché naissant pour le début de 2021. NBA Top Shot a également géré plus de 13,8 millions de dollars de ventes, soit une augmentation de près de 7 % par rapport à la semaine précédente.

Récemment, les utilisateurs du jeu ont dépensé 6,73 millions de dollars en NFT dans le jeu en une seule semaine pour devenir la collection NFT la plus précieuse. Cela est venu de près de 30 000 ventes.

C’est le chemin.$axs pic.twitter.com/pdHq56lHlP – Axie Infinity (@AxieInfinity) 19 juin 2021

Au cours des 30 derniers jours, Axie Infinity a enregistré un bond de 433 % de ses ventes à 80,6 millions de dollars et a remporté la première place.

Cependant, au cours des dernières 24 heures, Bored Ape Yacht Club est en tête avec plus de 6 millions de dollars de ventes, suivi des 4 millions de dollars d’Axie.

La popularité d’Axie a commencé en novembre de l’année dernière et l’a maintenue jusqu’à cette année avec des hauts et des bas constants.

Les transferts quotidiens d’Axie ont également augmenté en novembre 2020, passant de 500 à plus de 9 000. Après avoir ralenti en décembre et janvier, ces chiffres ont recommencé à grimper en 2021.

Le jeton de gouvernance d’Axie Infinity AXS, qui permet aux détenteurs de jetons de voter pour la direction de l’univers du jeu, se négocie à 3,80 $, en baisse de plus de 68% par rapport à son sommet historique de 11,88 $ il y a trois mois. Moon Overlord a déclaré,

«Les NFT sont morts. Axie infinity continue de faire de l’ATH dans pratiquement toutes les métriques. Singes ennuyés ATH dans chaque métrique. Wicked Cranium s’est vendu en moins d’une heure, les ventes secondaires ont explosé aujourd’hui. Les cornichons numériques ont augmenté de 1500% cette semaine.

Axie Infinity/USD AXSUSD

3.5711-$0.35-9.81 %

Volume 22,44 mVariation -0,35$Ouverture 3,5711$Circulation 60,91 mMarché 217,51 m

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.