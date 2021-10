Axie Infinity développe un échange décentralisé

in

Axie Infinity, l’une des sociétés de jeux vidéo Blockchain les plus populaires, relie le marché du jeu vidéo au marché de la crypto-monnaie, en développant un échange décentralisé.

Le nouvel échange, annoncé dans le podcast “The Scoop”, facilitera la commercialisation des tokens utilisés dans l’écosystème du jeu vidéo. Axie Infinity utilise les jetons SLP et AXS comme monnaie d’échange dans le jeu vidéo.

Axie Infinity, développé par Sky Maven, permet aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’élever des créatures virtuelles appelées “Axies”. Les Axies ont un coût moyen de 80$ à 350$ chacune.

Le projet soutenu par ConsenSys est devenu le Saint Graal du marché des crypto-monnaies aux Philippines et dans divers pays d’Amérique latine. Où les gens jouent pour gagner SLP et AXS pour compléter leurs revenus.

Le jeu vidéo Axie Infinity a vu son nombre d’utilisateurs passer de 38 000 au mois d’avril à environ 1,7 million d’utilisateurs actifs pour le mois d’août.

SLP, l’un des jetons d’Axie Infinity, se négocie à 0,071 $ au moment de la rédaction. Source : CoinMarketCap

Un échange décentralisé inciterait ses utilisateurs à continuer à jouer. Cela éliminerait certaines difficultés que les joueurs doivent rencontrer pour mobiliser leurs jetons hors de la plate-forme. L’échange décentralisé sera basé sur Ronin, une chaîne latérale liée à Ethereum spécialement conçue pour Axie Infinity.

“Les gens veulent acquérir et utiliser leurs jetons au même endroit sans avoir constamment à faire le pont”, a déclaré Jeff Zirlin, co-fondateur d’Axie Infinity, à The Block.

La popularité croissante des jeux vidéo Blockchain

Après Axie Infinity est devenu une nouvelle façon de générer des revenus. Des dizaines de jeux Blockchain sont apparus qui cherchent à reproduire leur succès. Les exemples les plus populaires sont Plant vs. Undead, Illuvium, CryptoCars, Chain Guardians, MyNeighborAlice, entre autres.

Une autre raison de la croissance observée chez Axie Infinity est l’attractivité du modèle de jeu vidéo P2E (jouer pour gagner), qui selon de nombreux analystes sera le secteur qui donnera la tendance en 2021.

Le secteur des jeux P2E de l’écosystème Blockchain a pris de l’ampleur ces derniers mois alors que ses utilisateurs commencent à découvrir les avantages de jouer et d’en être récompensés. Contrairement au modèle de jeu vidéo grand public, free to play, qui propose des achats dans les jeux vidéo, mais laisse peu de choses à montrer aux utilisateurs après des mois de temps investi.

Le volume du marché du jeu vidéo Blockchain a augmenté de 9,100 % au cours de l’année 2021. Source : TheBlockCrypto

Tous les projets de jeux vidéo P2E ne sont pas fiables

Cependant, l’essor de ce type de jeu vidéo P2E a suscité des controverses. Ce qui a généré une vague d’investissements risqués dans des propositions qui n’ont même pas présenté de produit fini.

L’exemple le plus populaire de ces dernières semaines est Battle Fish, en raison de l’arnaque faite à ses utilisateurs d’environ 250 000 dollars.

Battle Fish a été présenté comme un jeu vidéo Blockchain basé sur des requins virtuels. Avant d’être finalisé, ses développeurs et pages officielles ont disparu avec environ 900 BNB. Le groupe Telegram et le compte Twitter officiel ont complètement disparu. De plus, toutes les informations qui existaient sur le réseau concernant le projet ont disparu, ce qui suggère que le projet était en réalité une arnaque.

