Axie infinity devient le premier jeu à vendre plus d’1 milliard de dollars de ventes NFT, est-ce que ça vaut le coup d’investir ?

Axie Infinity AXS / USD est l’un des jeux les plus viraux sur Ethereum, où près d’un cinquième de ses ventes ont eu lieu la semaine dernière et les trois quarts ont fini par se terminer le mois dernier.

Il a le titre d’être le premier jeu NFT à dépasser 1 milliard de dollars de ventes. Axie Infinity lui-même est un jeu simple où vous combattez des monstres qui ont diverses statistiques qui déterminent à quel point ils peuvent se comporter dans des batailles avec d’autres joueurs. Le fait que les crypto-monnaies soient incluses dans le jeu le rend beaucoup plus lucratif et incite les joueurs à dépenser et à gagner en jouant.

Cependant, le résultat de ceci est le fait que le jeu est cher, car un seul monstre Axie Infinity pourrait coûter des centaines de dollars.

L’attraction principale du jeu est que les joueurs peuvent vendre leurs jetons Axie Infinity sur les marchés secondaires, ils ne sont pas coincés avec eux et peuvent gagner de cette façon. AXS est utilisé pour la gouvernance et agit comme des actions avec droit de vote.

Comment ce nouveau titre de jeu affecte-t-il son prix ? Vaut-il la peine d’y investir?

Faut-il investir dans Axie Infinity (AXS) ?

Le 9 août, la valeur d’Axie Infinity (AXS) était de 43,37 $.

Il a atteint son plus haut historique le 27 juin avec une valeur de 52,17 $. Cela signifie que sa valeur en août a diminué de 17%.

Pour avoir une perspective plus large sur ses récents changements de valeur, nous examinerons sa valeur en juillet. Son point le plus bas était le 20 juillet avec une valeur de 14,27 $. Puis, le 27 juillet, sa valeur a grimpé à 52,18 $. Cela a conduit à une augmentation de 265%.

Selon IntoTheBlock, AXS a enregistré 21,23 millions de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars au cours des 7 derniers jours.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur d’Axie Infinity (AXS) atteigne 56,38 $ d’ici la fin août, étant donné qu’il s’agit de l’un des jeux Ethereum les plus importants et les plus populaires.

Alors que les crypto-monnaies gagnent en popularité et que les joueurs recherchent quelque chose avec quoi jouer, il est très probable qu’ils finiront par choisir le jeu avec le plus de communauté et de variété en ce qui concerne les jetons non fongibles (NFT) afin qu’ils puissent faire partie de celui-ci. et c’est ce qui fera encore monter en flèche la valeur d’AXS à l’avenir.

Le post Axie infinity devient le premier jeu à vendre plus d’1 milliard de dollars de ventes NFT, est-ce que ça vaut le coup d’investir ? est apparu en premier sur Invezz.