Axie Infinity est en hausse de 480% au cours des 7 derniers jours : comment acheter

La popularité de l’industrie du jeu blockchain a augmenté de façon exponentielle et il y a une crypto qui fait les gros titres dans l’industrie et c’est Axie Infinity. Au cours des 7 derniers jours, Axie Infinity a augmenté de 480%, attirant l’attention de nombreux investisseurs en crypto.

Invezz a remarqué l’augmentation soudaine de l’intérêt pour la crypto et a jugé bon de compiler cet article pour aider les investisseurs à se demander comment et où acheter de la crypto. Cet article détaille comment et où acheter Axie Infinity, ce que c’est et quelle est sa prévision de prix.

Comment et où acheter des pièces Axie Infinity en ligne

L’achat de jetons Axie Infinity est simple. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un bon échange crypto qui a répertorié le jeton, de créer un compte avec celui-ci si vous n’en avez pas (si vous avez un compte, connectez-vous simplement), de trouver le jeton Infinity en ligne et cliquez sur acheter. L’échange devrait vous montrer les options de paiement disponibles qui peuvent être fiat ou crypto.

Invezz a effectué des recherches approfondies sur certains des meilleurs échanges où vous pouvez acheter Axie Infinity et voici les meilleurs échanges.

Qu’est-ce que la pièce Axie Infinity ?

Axie Infinity Coin (AXS) est la crypto-monnaie gouvernementale utilisée dans le réseau blockchain du jeu Axie Infinity.

En plus d’échanger les jetons AXS sur divers échanges cryptographiques, les détenteurs d’AXS ont la possibilité de voter sur des questions affectant la façon dont le réseau blockchain du jeu Axie Infinity évoluera. Il présente une approche unique des plateformes de jeux blockchain car la plupart des décisions importantes sont prises par les développeurs.

Les détenteurs d’AXS ont la possibilité de voter sur des problèmes en jalonnant leurs jetons AXS et, ce faisant, ils gagnent également plus de jetons AXS.

Faut-il acheter Axie Infinity aujourd’hui ?

Si vous souhaitez participer aux décisions clés sur la plate-forme de jeu Axie Infinity, vous devez posséder les pièces Axie Infinity.

En plus d’avoir la possibilité de participer à la gouvernance de la plateforme de jeu Axie Infitinty, vous pourrez également échanger la devise sur différentes bourses. Cependant, le marché des crypto-monnaies est très volatil et vous devez opérer avec prudence pour éviter de grosses pertes.

Prévision de prix Axie Infinity

Selon les récents mouvements des prix du marché de la pièce Axiet Infinity, la pièce pourrait continuer à augmenter. Cependant, prédire les mouvements de prix sur le marché des crypto-monnaies est toujours une tâche difficile car le marché est très volatil et peut apporter des surprises à tout moment.

La couverture des réseaux sociaux d’Axie Infinity

Cette infographie vous apprendra comment protéger vos biens ! Veuillez le lire attentivement, de nombreuses personnes tentent de voler vos actifs✨ pic.twitter.com/q3Yrz0stoK – Axie Infinity (@AxieInfinity) 29 juillet 2021

Aujourd’hui, c’est le lundi des données – avec une autre mise à jour sur la croissance d’@AxieInfinity sur twitch ! Au cours des 90 derniers jours :

-2,8 millions d’heures d’Axie regardées

-2 725 diffuseurs Axie uniques Nous avons compté en moyenne 1 332 téléspectateurs sur 22 chaînes différentes à un moment donné. Excellent travail à tous ! ️ pic.twitter.com/2w9rY6Jjw2 – Andrew Campbell (@ZyoriTV) 2 août 2021

La publication Axie Infinity a augmenté de 480% au cours des 7 derniers jours – comment acheter est apparu en premier sur Invezz.