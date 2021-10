Axie Infinity est le NFT le plus échangé jamais

TL;Répartition DR

• Le jeu vidéo a rapporté plus de 2 millions de dollars entre janvier et mars 2021.

• Axie Infinity continue d’être le jeu NFT le plus utilisé au monde.

Lorsque le trading NFT a culminé en popularité, le jeu Axie Infinity était l’un des meilleurs jeux de cette nouvelle technologie. Au cours des trois premiers mois, les Axies sont devenus une tendance, laissant derrière eux des concurrents tels que CryptoPunks et NBA Top.

Selon le dernier rapport, ce jeu vidéo aux fonctionnalités simples a collecté plus de 2,5 millions de dollars. Les Axies sont devenus célèbres pour leur taux d’adoption élevé aux Philippines et récemment au Venezuela.

Axie Infinity change le commerce NFT

Selon l’agence d’évaluation de la cryptographie DappRadar, Axie Infinity a atteint un taux d’échange de plus de 2 millions de dollars de janvier à mars 2021. Ce chiffre représenterait plus de 80% de son volume d’échange actuel. Mais l’axe a accumulé environ 800 millions de dollars de bénéfices au cours de ces mois.

Le métaverse du jeu NFT a également augmenté son taux d’adoption au cours des trois premiers mois de l’année. Le réseau Blockchain comptait au moins 1,50 million de portefeuilles cryptographiques actifs ce jour-là, il y avait donc beaucoup de mouvement dans les transactions décentralisées.

Avec ces chiffres à l’esprit, l’agence souligne que le commerce NFT a augmenté de plus de 25% par rapport aux trois derniers mois de 2020. Mais le nombre d’adoptions augmente à plus de 509% par rapport à l’année dernière. Axie Infinity serait parmi les jeux NFT les plus populaires de 2021.

Le jeu vidéo NFT a connu une année compliquée en raison de la vague d’adoptions et de ses récentes mises à jour. Rien qu’en octobre, Axie a levé plus de 150 millions de dollars dans le cadre du cycle de financement de la série B.

Axie attribue plus d’un cinquième des gains en NFT

Même si Axie Infinity a connu de nombreuses controverses, le jeu représente le commerce NFT depuis son lancement. A tel point que, selon les analyses, Axie reverse plus d’un cinquième des bénéfices dans le trading de tokens non fongibles, ce qui est impressionnant.

Mais les derniers articles de Steam concernant le fait de ne pas accepter les jeux NFT sur sa liste ont mis Axie hors d’une nouvelle vague d’adoptions. Les développeurs de jeux vidéo espéraient qu’Axie entrerait dans la collection Steam pour utiliser plus de passionnés, mais ce n’était pas comme ça.

Malgré tout cela, Axie Infinity maintient toujours son excellent standard de jeu qui a aidé de nombreux pays d’Asie et d’Amérique latine. Le jeu continuera d’augmenter son taux de clientèle en accordant des bourses et d’autres types de programmes de financement. De même, Axie organise de nouveaux accords pour rendre son commerce accessible à n’importe quel pays du monde.