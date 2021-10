Axie Infinity est sur le point de franchir 150 $

Les prix AXS doivent clôturer au-dessus de 150 $.

Des jeux célèbres comme Pokémon et Tamagotchi inspirent la plateforme.

La crypto a enregistré un taux de croissance de plus de 112% au cours des 30 derniers jours, une position de tendance haussière.

Une technique rapide, ainsi qu’une analyse du prix d’Axie Infinity, sont présentées ci-dessous. Dans cette section, les analystes de FXStreet évaluent ce dont AXS a besoin pour continuer à augmenter.

Seule une analyse technique a été utilisée pour obtenir cette prévision de prix Axie Infinity (AXS) pour 2021. Vous pourrez voir les indicateurs importants que nous avons pris en compte lors du développement de notre analyse et prévision de prix AXS dans la section suivante.

Axie Infinity est un jeu de commerce et de combat détenu ou contrôlé en partie par ses utilisateurs. Il est basé sur la technologie blockchain. De plus, la plate-forme a été influencée par des jeux vidéo populaires tels que Pokémon et Tamagotchi. Cependant, il permet aux joueurs d’acquérir, d’élever, d’élever, de combattre et d’échanger Axis, qui sont des créatures liées aux jetons qui peuvent être échangées.

Plus important encore, ces Axies peuvent prendre une variété de formes et de tailles, avec plus de 500 parties du corps distinctes parmi lesquelles choisir, y compris des parties aquatiques, animales, d’oiseaux, d’insectes, de plantes et de reptiles, entre autres. Les fonctionnalités de chaque type de classe sont disponibles dans quatre niveaux de rareté différents, qui sont les suivants : commun, peu commun, ultra-rare et légendaire. Il est particulièrement intéressant de noter que les Axies peuvent avoir n’importe quel mélange de parties corporelles, ce qui les rend très variées et souvent inhabituelles et uniques.

Axie Infinity (AXS) a maintenu sa position comme l’une des crypto-monnaies les plus actives sur le marché des crypto-monnaies. Pour le dire autrement, selon CoinGecko, le bitcoin est désormais l’une des 50 crypto-monnaies les plus appréciées.

De plus, la crypto-monnaie a connu une augmentation de près de 112% au cours des 30 derniers jours, indiquant qu’elle est en phase de reprise. AXS s’est remis de sa baisse baissière du 26 juillet et se négocie actuellement à un prix élevé de 69 $. En conséquence, AXS a connu une amélioration de 17 % de ses performances au cours des 14 derniers jours. Si cette tendance à la hausse se poursuit, AXS pourrait établir un nouveau record historique sur une courte période.

Chaque Axie est un jeton non fongible (NFT) avec un ensemble unique de caractéristiques et d’avantages. Des combats 3v3 sont également disponibles, le camp gagnant recevant différents points d’expérience (exp), qui peuvent être utilisés pour améliorer les statistiques d’un Axie ou faire évoluer les parties du corps des adversaires de l’Axie. Les Axies peuvent être accouplés pour créer une progéniture nouvelle et unique, qui peut ensuite être utilisée ou vendue sur le marché Axie.