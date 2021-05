Axie Infinity obtient une large base de joueurs alors que les Philippins l’utilisent pour survivre

Suite à la crise économique qui a suivi le début de la pandémie du COVID-19, les Philippins de la ville de Cabanatuan ont trouvé des moyens ingénieux de gagner leur vie. L’une de ces méthodes consiste à jouer à des jeux pour gagner, comme Axie Infinity, un jeu développé par SkyMavis. Ce jeu permettrait aux joueurs de gagner des revenus grâce à des jetons non fongibles (NFT) et des crypto-monnaies, à condition qu’ils réussissent à élever, combattre et échanger des animaux de compagnie numériques appelés Axies.

D’après un mini-documentaire

De Emfarsis, une société de conseil en cryptographie, des Philippins de différents groupes d’âge jouent à des jeux. Parmi les joueurs interrogés figuraient une mère, trois jeunes entrepreneurs, un diplômé universitaire, un chauffeur de cyclo-pousse, un couple de personnes âgées et l’une des premières personnes de la ville de Cabanatuan à découvrir le jeu du jeu pour gagner.

Expliquant pourquoi le jeu est devenu courant aux Philippines à un rythme si rapide, un joueur du nom d’Art Art a déclaré que s’il n’était pas convaincu que le jeu porterait ses fruits, il a essayé parce que la pandémie de COVID-19 a laissé la plupart des Philippins sans tout moyen de gagner sa vie. Comme dans Art Art, d’autres habitants de Cabanatuan ont décidé d’essayer le jeu pour obtenir leur pain quotidien.

Comment fonctionne le jeu

Axie Infinity utiliserait NFT pour symboliser chaque animal qu’un joueur achète. Le joueur est ensuite chargé d’élever les animaux de compagnie, un processus qui consiste à acheter ou à cultiver des Little Love Potions (SLP). Une fois qu’un animal atteint un certain niveau, un joueur peut le vendre contre une crypto-monnaie. Les SLP peuvent également être échangés contre des crypto-monnaies avant qu’un joueur ne procède à la conversion des crypto-monnaies dans sa devise préférée.

Selon Jeffrey Zirlin, directeur de la croissance d’Axie, plus de 60 000 personnes jouent actuellement au jeu. Il a noté que tout ce dont quiconque a besoin pour rejoindre l’écosystème Axie est un smartphone et une connexion Internet.

Pour le moment, le système de paiement oblige les joueurs à synchroniser et échanger leurs fonds via Ethereum (ETH), qui a été soumis à une grande volatilité. Bien que cela ait inquiété la plupart des joueurs, ils ne sont pas encore prêts à jeter l’éponge. Un exemple est un couple de personnes âgées, qui joue tout en dirigeant un magasin. Le mari, Lolo, a révélé qu’il continue de jouer même après avoir perdu.

Offrant quelque chose comme une lumière au bout du tunnel, Zirlin a noté qu’Axie était sa propre économie. Il a reconnu que les facteurs macroéconomiques pourraient le faire basculer comme n’importe quel autre marché émergent. Cependant, Zirlin pense qu’à long terme, l’écosystème connaîtra une forte croissance du PIB, ce qui stimulera la création d’une économie en jeu.