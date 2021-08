in

Commerce et investissement

Axie Infinity se prépare pour le lancement d’AXS Staking, le trésor communautaire dépasse le milliard de dollars

Sky Mavis, la société derrière Axie Infinity, demande aux membres de sa communauté de “respecter les lois de leur pays d’origine” après que le gouvernement philippin a commencé à enquêter sur les jeux à gagner.

Le jeu de blockchain populaire Axie Infinity continue de dominer le tableau des revenus des protocoles, gagnant 125,8 millions de dollars par semaine. Au cours des trois derniers mois, le projet a généré plus d’un demi-milliard de dollars de revenus, 1,1 milliard de dollars au cours des six derniers mois et 1,4 milliard de dollars l’année dernière.

Le jeton AXS continue également de se négocier au-dessus de 71 $ et est à portée de son ATH de 82,40 $ il y a moins d’une semaine.

Au milieu de cela, Delphi Digital a rendu public son rapport sur Axie de la fin juin dans lequel il a noté que c’était le lancement de Ronin qui était le catalyseur clé de la croissance explosive du jeu NFT alors que ses utilisateurs actifs quotidiens sont passés de 38 000 à 252 000 en seulement deux mois.

La majorité des nouveaux utilisateurs d’Axie viennent des Philippines et du Venezuela, a-t-il ajouté.

La trésorerie communautaire du projet est également passée de moins de 1 million de dollars à plus de 14 millions de dollars à la fin juin. Deux mois plus tard, le Trésor a grimpé en flèche pour dépasser la barre du milliard de dollars alors que tout le monde s’entassait dans le projet.

En novembre 2020, l’équipe Axie avait partagé que 100% de tous les frais et ventes primaires de l’univers Axie seront déposés au Trésor. Il a également déclaré qu’il dirigerait également une partie des émissions de staking, à partir de 35%, et diminuerait progressivement au fil du temps vers le Trésor communautaire.

« Nous travaillons également avec l’équipe Axie sur le lancement prochain du jalonnement AXS. Il y a une quantité significative d’approvisionnement réservée aux récompenses de jalonnement, et la trésorerie elle-même dépasse 1 milliard de dollars et augmente rapidement », a déclaré jeudi Yan Liberman, cofondateur et associé directeur de Delphi Digital.

Le Trésor a également vu une croissance quotidienne passer de moins de 100 000 $ en avril à un pic de plus de 600 000 $ en juin.

Delphi Digital a prévu dans son rapport de fin juin que la trésorerie de la communauté devrait avoir 15,6 millions d’AXS et 26,6 000 ETH, ce qui équivaut à environ 150 millions de dollars à l’époque où le prix d’AXS n’était que de 5 $ et l’Ether était juste au-dessus de 2 000 $ tandis que actuellement passé 3 000 $. Ceci, cependant, n’inclut pas les AXS supplémentaires déposés une fois que les incitations au jalonnement seront mises en ligne, prévue pour une sortie au troisième trimestre, car cela pourrait arriver d’ici la fin septembre.

On estime que 24 % des AXS en circulation devraient être détenus par le Trésor d’ici la fin de l’année.

Les détenteurs de jetons AXS ont droit à cette trésorerie et, une fois le jalonnement lancé, commenceront à recevoir des distributions et dicteront davantage la manière dont ils sont dépensés via la gouvernance.

“Il sera intéressant de voir comment se déroulera la constitution de trésorerie, étant donné que la croissance de la trésorerie sera probablement supérieure à l’expansion de l’offre en circulation”, indique le rapport.

Au milieu de cette croissance explosive, Sky Mavis, la société derrière Axie Infinity, a publié une déclaration sur Twitter concernant les rapports du gouvernement des Philippines enquêtant sur les jeux à gagner et Axie Infinity en particulier concernant la nature des jetons et parce que les responsables disent que l’entreprise devrait payer des impôts sur ses revenus.

L’entreprise vietnamienne a demandé aux membres de sa communauté de « se conformer aux lois de leur pays d’origine ».

« Le jeu pour gagner est un changement important dans la nature du travail ; nous sommes impatients de travailler avec les nations physiques (gouvernements) sur une voie à suivre qui encourage l’innovation et responsabilise les joueurs.

