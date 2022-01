Axie Infinity servira des millions d’utilisateurs via le réseau principal Ronin

Les jeux nécessitent des transactions rapides et bon marché et ceux d’Ethereum (ETH/USD) coûtent entre 50 et 100 dollars et prennent des minutes, ce qui rend leur blockchain trop chère et lente. Les choses devaient changer si Axie Infinity (AXS / USD), un jeu de trading et de combat basé sur la blockchain qui est partiellement détenu et exploité par ses joueurs, devait se développer et servir des millions d’utilisateurs.

À cette fin, l’équipe a lancé le réseau principal Ronin en février 2021.

Une chaîne latérale Ethereum avec la communauté à l’esprit

Axie a créé Ronin en tant que sidechain Ethereum en pensant à sa communauté. Sky Mavis, l’équipe derrière Axie Infinity, avait besoin d’un réseau peu coûteux, rapide et fiable qui pourrait répondre aux exigences du jeu. Les sidechains sont des blockchains indépendantes, compatibles avec Ethereum et ayant leurs propres paramètres de bloc et modèle de consensus. Ils sont parallèles au réseau principal Ethereum.

Traitement des transactions plus efficace

Les sidechains permettent également un traitement plus efficace des transactions. D’autres exemples sont le réseau Polygon (MATIC / USD) et les cumuls optimistes comme Arbitrum. À l’heure actuelle, Ronin adopte un modèle de consensus de preuve d’autorité (PoA), un système basé sur la réputation qui permet des transactions rapides en raison de sa nature centralisée et de son nombre limité de validateurs.

Les marques Binance et Animoca sont des validateurs pour Ronin

L’équipe sélectionne les validateurs en fonction de leur crédibilité. Les validateurs parient votre réputation, pas les jetons comme avec les blockchains de preuve de participation. Ubisoft, Binance et Animoca Brands sont trois exemples de validateurs pour le réseau Ronin.

La plupart des solutions L2 sont conçues avec DeFi à l’esprit

La plupart des solutions de couche 2 disponibles aujourd’hui sont conçues pour les paiements et DeFi, et non pour les jeux. En créant votre propre blockchain, Axie peut optimiser pleinement les besoins de ses utilisateurs, limitant les problèmes de mise à l’échelle potentiels qui pourraient survenir lors de l’utilisation de blockchains existantes. Des solutions comme zkSync étaient trop récentes et pas correctement équipées pour répondre aux exigences d’Axie Infinity.

Le retour estimé sur le pari est de 87% APR

Les utilisateurs peuvent implanter leur AXS pour les performances dans un pool d’enjeux AXS distinct. Le rendement estimé est de 87 % TAEG sans tenir compte de la capitalisation. Les récompenses sont payées quotidiennement. Les utilisateurs peuvent les réclamer, les retirer du pool pour augmenter leur APY attendu.

