Axie Infinity tombe sous le radar réglementaire aux Philippines Crypto new media

Les bénéfices croissants que les utilisateurs gagnaient grâce à des jeux en ligne comme Axie Infinity pourraient bientôt être considérablement réduits aux Philippines. Les autorités fiscales du pays les ont récemment déclarés comme étant des revenus imposables.

Selon un rapport du Manille Bulletin, le ministère des Finances (DOF) cherche à imposer non seulement ces sociétés de jeux basées sur la blockchain, mais également les revenus gagnés par les utilisateurs sur ces plateformes.

La sous-secrétaire aux Finances des Philippines, Antonette C. Tionko, a déclaré que les utilisateurs doivent déclarer ces revenus pour l’imposition, soulignant qu’« il s’agit d’un flux de richesse ». Elle a déclaré que le DOF et le Bureau of Internal Revenue (BIR) avaient l’intention de se concentrer particulièrement sur Axie Infinity, un jeu développé par la société vietnamienne Sky Mavis, qui n’était pas enregistré dans le pays.

C’est un jeu d’aventure en ligne qui oblige les joueurs à acheter des NFT pour jouer. Ils peuvent également gagner des jetons cryptographiques, qui pourraient ensuite être échangés et échangés contre des pesos. Construit sur Ethereum, le jeton natif AXS du jeu a récemment gagné en popularité, notant des gains cumulés d’environ 5 000 % en 2021. Plus tôt ce mois-ci, Axie Infinity a dépassé 1 milliard de dollars de ventes de jetons, devenant le projet NFT le plus valorisé au monde. .

Même si ces revenus sont désormais considérés comme imposables, un mécanisme pour déterminer le montant du revenu imposable et comment l’imposer reste à déterminer. Tionko a déclaré que cela dépendrait de la qualification de ces actifs en titres ou en devises, ce que la Securities and Exchange Commission (SEC) et le Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) n’ont pas encore décidé. Elle a ajouté que,

«Ce sont les choses qui nous aideront à définir les règles sur la façon dont il devrait être taxé. Mais quelle que soit la façon dont il est caractérisé, il est imposable, soumis à l’impôt sur le revenu.

La société susmentionnée, soutenue par Mark Cuban, Sky Mavis est elle-même une société étrangère non résidentielle et n’est pas enregistrée auprès du BIR. L’agence essaie de trouver un moyen d’imposer des impôts sur ses revenus aux utilisateurs philippins.

Axie Infinity tire 40% de ses utilisateurs de la nation, dont la plupart l’ont utilisé comme source de revenus supplémentaire après la dévastation économique causée par la pandémie. Une heure de salaire aurait permis aux utilisateurs de gagner le double de leur salaire quotidien, dont beaucoup étaient en difficulté après la contraction du PIB du pays de 9,6% en 2020.