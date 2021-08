Axiom Verge 2: La revue Kotaku

Capture d’écran : Jeux Tom Happ

Il y a eu des moments au début d’Axiom Verge 2 où je voulais arrêter de jouer. Je suis content de ne pas l’avoir fait. Malgré tous mes problèmes avec le jeu, à la fin, il m’avait complètement captivé. Un art charmant, une musique envoûtante et une constellation d’obstacles et de raccourcis élèvent un gant à défilement horizontal souvent frustrant en une expérience valable et parfois sublime. Il existe de nombreux Metroidvanias qui évoquent des époques de jeu révolues, mais la tournure personnelle du créateur indépendant Tom Happ sur le genre alimenté par la nostalgie continue de se démarquer de la plupart du reste du domaine.

Après avoir créé à lui seul son prédécesseur en 2015, Happ a passé les six dernières années à travailler sur Axiom Verge 2, puis, après beaucoup d’anticipation, de mystère et quelques retards, l’a lancé par surprise sur PS4, PC et Switch la semaine dernière. À certains égards, cela semble approprié. Là où le premier jeu a reçu une grande impulsion marketing dans le cadre de la vitrine indépendante Spring Fever de PlayStation, le suivi un peu plus sophistiqué et expérimental est sorti de nulle part, relativement parlant, invitant les joueurs à se lancer et à découvrir ses secrets par eux-mêmes.

C’est ainsi que j’ai approché Axiom Verge 2. Je m’attendais essentiellement à une version plus raffinée, optimisée et ambitieuse de ce que le premier jeu avait déjà accompli. J’étais soulagé, mais aussi parfois peiné, de trouver quelque chose qui s’appuyait plutôt que sur ce qui s’était passé auparavant. De nouvelles capacités, une carte plus organique et un changement de dimension constant m’ont fait tomber amoureux d’Axiom Verge 2, mais seulement après avoir appris à éviter ses pièges d’une manière que je n’avais jamais eue avec le premier jeu. Là où Axiom Verge était un hommage impressionnant à Metroid qui était en grande partie exempt des frustrations de ce jeu, Axiom Verge 2 ressemble à un jeu d’exploration 2D original qui se trouve être jonché d’artefacts irritants du classique NES créateur de genre de Nintendo.

Axiome Verge 2

DEVIS AU DOS DE LA BOÎTE

Une pioche ? Contre cette chose ?

TYPE DE JEU

Un de vos amis vous dit qu’il finit par devenir bon

AIMÉ

Art magnifique, excellente bande-son, exploration enrichissante

N’AIME PAS

Combat fastidieux et rythme inégal

PLATE-FORME

PS4, PC, Switch (joué)

DATE DE SORTIE

11 août 2021

JOUÉ

Environ 9 heures, terminer le jeu principal et s’aventurer occasionnellement hors des sentiers battus

Axiom Verge 2 a des liens lâches avec son prédécesseur, mais il est également suffisamment autonome pour que vous puissiez l’approcher sans connaître l’original. Vous incarnez la milliardaire d’entreprise Indra Chaudhari alors qu’elle enquête sur la disparition d’une colonie de recherche dans l’Arctique. Sa recherche la trouve rapidement transportée dans une version alternative de la Terre remplie de robots ennemis et des vestiges d’une civilisation perdue, où sa fidèle pioche et son boomerang seront certainement utiles. Le pixel art éblouissant et les rythmes chiptune-y reviennent, mais cette fois enrichis de plus de couches et de variations. Des configurations complexes de fils et de métal sont juxtaposées à des toiles de fond mythiques de statues géantes et de nuages ​​célestes tandis que la voix humaine se mélange à des instruments terrestres pour créer une intrigue d’un autre monde.

Au début, le paysage est très naturaliste, avec des champs verts et des falaises rocheuses laissant place à des cavernes sombres et des lacs souterrains. Mais assez vite, vous découvrez la Brèche, une dimension démake remplie de couleurs néon et de monstres animaliers, dans laquelle vous naviguez à l’aide d’un drone ressemblant à un insecte qui fait du mouvement et de l’exploration une joie. C’est en grande partie ce qui fait qu’Axiom Verge 2 ressemble plus qu’à la même chose.

Chaque fois qu’un robot géant apparaissait à l’écran, j’étais époustouflé. Et puis j’ai continué à bouger.

Contrairement au premier jeu, Axiom Verge 2 met beaucoup plus l’accent sur l’exploration que sur le combat. Votre arsenal est davantage destiné à résoudre des énigmes légères et à déverrouiller de nouveaux passages qu’à faire exploser les ennemis en enfer. En fait, il n’y a pratiquement pas de véritables armements à base de projectiles dans le jeu en dehors de votre boomerang initial. Au lieu de cela, une capacité de piratage vous permet de saboter ou de prendre en charge des ennemis robots tandis qu’une série de mises à niveau pour votre drone en fait la véritable star du spectacle.

Au début, le drone, qui est télécommandé, sert principalement à explorer des espaces restreints ou à faire du repérage pendant qu’Indra reste en sécurité hors de la mêlée. Plus tard, cependant, il obtient plus de capacités, y compris un grappin qui vous permet de traverser des tunnels avec un abandon de type Spider-Man. Finalement, Indra elle-même est même suffisamment améliorée pour se transformer en drone à volonté. C’est un thème récurrent tout au long du jeu : les tactiques et les mécanismes discrets changent et évoluent subtilement au fur et à mesure que vous jouez jusqu’à ce qu’ils finissent par se fondre harmonieusement. C’est un témoignage satisfaisant à la fois du sentiment éventuel de maîtriser le jeu et de sa carte tentaculaire et à quel point bon nombre de ses pièces distinctes se réunissent à la fin.

Capture d’écran : Jeux Tom Happ

La façon dont Axiom Verge 2 double les outils d’exploration et de navigation a cependant un coût. Lorsque son combat n’est pas frustrant, c’est carrément ennuyeux. En fait, il y a de bonnes raisons de penser qu’éviter les combats autant que possible est la meilleure façon de jouer. Et les combats de boss, malheureusement, ne font pas grand-chose pour changer cela.

Malgré le flair dramatique avec lequel ils sont présentés, les patrons ne sont presque unanimement guère plus que des festins de purée de boutons. Ma stratégie préférée ? Les frapper avec mon arme de mêlée aussi furieusement que possible aussi souvent que possible et en espérant que cela suffise pour les vaincre avant que toute ma santé ne s’épuise. Le pixel art de Happ est souvent à couper le souffle, et chaque fois qu’un robot géant apparaissait à l’écran, j’étais époustouflé. Et puis j’ai continué à bouger. Heureusement, la plupart des boss du jeu sont facultatifs et peuvent être contournés.

Le besoin d’apprendre à donner la priorité à l’exploration plutôt qu’au combat est en partie la raison pour laquelle j’ai eu tant de difficultés avec Axiom Verge 2 au début. J’ai continué à essayer de jouer comme le jeu précédent et tous les Metroidvanias auxquels j’ai joué qui l’ont précédé. J’entrais dans une zone, j’essayais de tuer tout ce que je trouvais, puis je parcourais les frontières à la recherche de secrets et de chemins alternatifs. La plupart du temps, cela m’a fait tuer, et plus j’essayais d’aborder systématiquement la cartographie du monde du jeu, plus je me heurtais à des obstacles.

À la base, le monde de Metroid – une influence évidente sur les jeux Axiom Verge – est une série de grands et petits tubes interconnectés. Le résultat est un labyrinthe claustrophobe, mais aussi un labyrinthe facile à comprendre. À son honneur, Axiom Verge 2 a tenté de rompre avec ce moule artificiel avec une carte composée de diverses zones et mini-biomes qui s’étirent et se rejoignent de manière à donner vie à son monde mystérieux et mourant, mais le résultat peut aussi être plus difficile à visualiser et à naviguer que votre labyrinthe virtuel standard.

Capture d’écran : Jeux Tom Happ

Axiom Verge 2 essaie de résoudre ce problème avec une boussole qui vous indique la direction générale des objectifs, mais cela ne va pas plus loin. Pendant une grande partie de la première moitié du jeu, les améliorations nécessaires pour surmonter les obstacles et accéder à de nouveaux emplacements sont intuitivement dispersées. Plus d’une fois, je me suis retrouvé coincé sur un bord de la carte pour trouver la solution de l’autre côté. Et sans combat amusant ou sans progression pour récompenser votre chemin d’un endroit à l’autre, revenir en arrière est rapidement devenu une corvée. Cela diminue une fois que vous obtenez une mise à niveau qui vous permet de voyager rapidement entre les points de sauvegarde, une fonctionnalité qui devrait probablement être ouverte aux joueurs dès le début.

En fin de compte, Axiom Verge 2 récompensera ceux qui s’y conformeront. Introduite avec parcimonie au cours des deux premières heures, la Brèche finit par prendre le devant de la scène et lorsqu’elle le fait, le monde extraterrestre du jeu prend vie. Le frisson d’un Metroidvania réside dans le fait de prendre ce que la répétition a rendu familier et de le refondre comme nouveau et étranger grâce à une nouvelle façon d’interagir avec le monde. Être capable d’escalader un mur qui était à l’origine insurmontable ou de faire exploser des rochers qui bloquaient auparavant votre chemin n’est pas seulement gratifiant pour le moment ; il transforme également tout ce qui l’entoure lorsque vous sondez d’anciens emplacements pour de nouveaux secrets. S’appuyant sur le monde secret de l’original, Breach d’Axiom Verge 2 crée un reflet miroir de la carte existante qui ajoute une toute nouvelle couche de permutations riches en possibilités. Les façons dont Breach et le « monde réel » du jeu interagissent sont passionnantes à découvrir et contribuent à faire d’Axiom Verge 2, malgré tous les attributs rétro de ses visuels et de sa musique, tout sauf une relique du passé du genre.

Je ne suis pas surpris qu’Axiom Verge 2 ait suscité autant de divisions, générant une gamme de réceptions différentes et d’opinions contradictoires. J’étais moi-même en conflit jusqu’à ce que les crédits commencent à rouler. Maintenant, je ne compte que les six prochaines années jusqu’à Axiom Verge 3, et quelles que soient les nouvelles surprises audacieuses que Tom Happ pourrait nous réserver à ce moment-là.