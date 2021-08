Axiom Verge 2, Metal Slug Tactics à la vitrine Switch de Nintendo

Tant d’Indes. Gif : Nintendo / Kotaku

Il est à nouveau temps pour Nintendo Indie World, une vitrine semi-régulière de certains des jeux indépendants sympas à venir sur Switch dans les mois à venir. Cette dernière présentation présente une combinaison de tout nouveaux jeux passionnants et d’anciens favoris faisant leurs débuts sur Nintendo Switch. Voici tous les Nintendo Indies présentés aujourd’hui.

Ces événements Nintendo Indie World ont été beaucoup plus réguliers que les Nintendo Directs ces derniers temps. Il s’agit de la deuxième présentation de 2021, la dernière étant l’événement d’avril qui a amené Fès au Switch. La présentation de décembre 2020 a amené Among Us aux fans de Switch, tandis que la présentation d’août dernier nous a amené Spiritfarer.

Voyons si les jeux de cette émission peuvent suivre le battage médiatique de ces émissions précédentes.

Indies lancé sur Switch aujourd’hui

Ce ne serait pas une présentation Nintendo Indie World sans un tas de jeux qui tombent aujourd’hui.

Axiom Verge 2 nous donne quelque chose à faire avant le prochain Metroid. Capture d’écran : Jeux Nintendo / Thomas Happ

Axiome Verge 2

Un nouveau héros explore le monde étrange de Metroidvania d’Axiom Verge de Thomas Happ.

Qui veut être essoufflé et en sueur avec ce mec ? Capture d’écran : Nintendo

Donjon des copains

Il s’agit d’une simulation de rencontres d’exploration de donjons de Kitfox Games.

Faites un jardin ! Mieux que celui-ci ! Capture d’écran : Jeux Nintendo / Rose City

Histoire de jardin

Résoudre des puzzles. Construisez des jardins. Que pourrais-tu vouloir de plus?

Ce jeu est tellement plus cool qu’il n’y paraît. Capture d’écran : Nintendo / GrizzlyGames / Coatsink

Insulaires : édition console

De Grizzly Games et Coatsink, Islanders est un petit jeu sympa sur la construction de petites civilisations sur de minuscules îles.

Le café des morts. Capture d’écran : Jeux Nintendo / Route 59 / Coconut Island

Necrobarista : Versement final

Qui ne veut pas jouer à un jeu consistant à servir les derniers verres aux morts ?

Changez d’indies pour l’automne et au-delà

Voici un tas d’indies que vous pourrez jouer sur le Switch d’ici la fin de l’année.

C’est du pixel art dense et détaillé.Capture d’écran : Nintendo

Vers l’est — 16 septembre

Eastward from Pixpil / Chucklefish est une aventure post-apocalyptique émotionnelle, mettant en vedette un mineur travailleur et une jeune fille en voyage pour ne pas trop ressembler à The Last of Us.

C’est Tetris, seulement plus cool. Capture d’écran : Nintendo/Monstars

Effet Tetris connecté – 8 octobre

C’est ce jeu Tetris vraiment cool, maintenant pour le Switch.

Qu’y a-t-il de noir, de blanc et de gris partout ? Capture d’écran : Nintendo / Something We Made

TOEM — Automne

TOEM est une petite aventure soignée dans laquelle le joueur résout des problèmes en prenant des photos, ce qui semble tout simplement délicieux.

Héros de la boucle ! Capture d’écran : Nintendo / Four Quarters

Héros de la boucle – Vacance

C’est Loop Hero. Tout le monde aime Loop Hero. Je ne devrais pas avoir à expliquer Loop Hero.

Shovel Knight le jeu de puzzle. Capture d’écran : Jeux Nintendo / Yacht Club

Donjon de poche Shovel Knight — Vacances

C’est Shovel Knight, uniquement avec des puzzles de correspondance, également connus comme tout ce que je veux en un seul endroit.

Pas dû jusqu’en 2022

Autant commencer à planifier l’année prochaine pendant que nous y sommes, ce n’est pas aussi loin que nous le pensons.

Pas Jet Set Radio, mais secrètement oui. Capture d’écran : Nintendo / Team Reptile

Bomb Rush Cyberfunk

De Team Reptile, c’est à peu près Jet Set Radio et personne ne va me dire le contraire. S’il sort et ne ressemble en rien à Jet Set Radio, je mangerai mon chapeau.

Cette chose ne flottera jamais, n’est-ce pas ? Capture d’écran : Nintendo / Okomotive / Frontier Foundry

Loin : marées changeantes

Plus d’aventures de véhicules post-apocalyptiques par les créateurs de Far: Lone Sails.

C’est toute l’action sans aucune action ! Capture d’écran : Nintendo / Leikir Studio / Dotemu

Tactiques de Metal Slug

Il s’agit d’une nouvelle version de l’une des séries de jeux de tir les plus célèbres du jeu, maintenant avec beaucoup plus de réflexion.

Le Sizzle Reel Obligatoire

Le grésillement indé habituel commence autour de la marque des 48 minutes dans les archives vidéo.

