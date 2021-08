Axiom Verge 2 montre qu’il est temps de repenser Metroidvanias

Image : Capcom / Kotaku

Plus que tout autre support, les jeux vidéo ont le don de générer un jargon à la fois absurde et impénétrable. Près du haut de cette liste se trouve « Metroidvania », un terme qui inciterait toute personne normale devant qui vous l’avez dit à commencer rapidement à chercher la sortie la plus proche. Même les gens qui aiment Metroidvanias semblent détester le nom, qui à la fois signifie tellement tout en n’expliquant rien du tout.

Dans l’épisode de cette semaine de Splitscreen, nous approfondissons les racines, les bagages et les incarnations modernes du genre à défilement horizontal 2D. Les hommages indépendants à Super Metroid et Castlevania: Symphony of the Night continuent de proliférer chaque année, et nous discutons de certains de nos favoris, y compris les joyaux souvent négligés comme TimeSpinner. Même Nintendo n’a pas pu rester à l’écart et a finalement daigné livrer Metroid Dread 15 ans après sa conception initiale.

Nous discutons également d’Axiom Verge 2, que j’ai récemment examiné pour le site et qui fait un travail très approfondi pour déconstruire la formule Metroidvania avant de l’augmenter en quelque chose de défectueux mais original. Pour faire court : et si plus de jeux d’action à défilement horizontal en 2D se concentraient sur des défis en plus de tuer des trucs ? Dans la seconde moitié de la série, nous faisons de notre mieux pour renommer complètement le genre. Nous aimerions que vous évaluiez nos suggestions et offriez les vôtres.

Écoutez l'épisode complet pour découvrir pourquoi oublier vos clés, votre portefeuille et tout le reste est le vrai Metroidvania.