Axios voit une issue pour les démocrates sur « Defund the Police », mais il y a un gros problème – RedState ⋆ .

Comme nous l’avons signalé plus tôt cette semaine, la ville de New York a infligé au mouvement « Defund the Police » une défaite humiliante lorsque les démocrates ont choisi le président de l’arrondissement de Brooklyn, Eric Adams, comme candidat à la mairie. Adams est largement favori pour vaincre le candidat républicain Curtis Silwa aux élections d’automne, dont le vainqueur remplacera le maire démocrate défaillant Bill de Blasio.

La première victoire d’Adams est considérée comme un rejet cinglant de la pression pour financer la police parce qu’il a expressément fait campagne contre cela. Son expérience en tant qu’ancien officier du NYPD et ses déclarations sur la façon dont il a été battu par un officier de police alors qu’il était adolescent ont également donné du crédit à ses affirmations selon lesquelles il comprenait à la fois le point de vue de la police et celui des résidents noirs qui se méfiaient de la police – et travaillerait en tant que maire pour combler le fossé.

Dans un article sur la victoire principale d’Adams, Axios.com a suggéré que le démocrate de New York avait fourni une sorte de plan pour les démocrates à l’avenir qui voulaient éviter d’être regroupés avec les partisans de Defund :

Adams, 60 ans, qui a pris sa retraite en tant que capitaine du NYPD après une carrière de 22 ans dans l’application des lois, a parlé aux New-Yorkais secoués avec un double message de “la justice que nous méritons et la sécurité dont nous avons besoin”. La victoire d’Adams, actuellement président de l’arrondissement de Brooklyn, « permet à tous les démocrates du pays de plaider en faveur de la sécurité et de la justice » contre le financement de la police, m’a dit Howard Wolfson, grand stratège démocrate et ancien maire adjoint de Mike Bloomberg. La victoire « tracera une voie pour les démocrates de tout le pays », a tweeté Wolfson. […] L’essentiel : de nombreux électeurs de couleur ne veulent pas financer la police, car ils font face à certains des pires crimes. Le modèle d’Adams : réforme, ne finance pas, maintien de l’ordre. Prenez à la fois le crime et l’inconduite de la police au sérieux.

Ce serait bien si cette prise de vue était vraie. Non pas parce que je veux voir les démocrates gagner n’importe où, mais parce qu’ils gagneront inévitablement dans certains domaines en raison de la démographie de la ville/de l’État dans lequel ils se présentent. Il serait bon de savoir que même ces victoires ne signifieraient pas une précipitation automatique pour retirer des fonds du service de police, car peu importe ce que veulent les libéraux riches blancs qui appellent au financement, la plupart des gens – blancs, noirs, hispaniques, asiatiques , etc. font toujours confiance à la police et souhaitent soit qu’elle maintienne sa présence dans les communautés locales, soit qu’elle l’augmente. Les sondages le confirment.

Le problème avec la prise Axios/Wolfson est qu’il s’agit simplement d’une chimère. Les démocrates de la Chambre ont été traînés avec le label « Defund the Police » l’année dernière, non seulement pour avoir exprimé leur sympathie pour les radicaux du BLM qui ont scandé « Defund the Police », mais aussi parce que certains de ces mêmes démocrates ont utilisé leur propre rhétorique anti-policière.

Par exemple, le futur vice-président Kamala Harris a soutenu un fonds de caution pour les « manifestants » extrémistes de financement de la police, dont beaucoup ont été arrêtés pour leur rôle dans la destruction virtuelle d’îlots entiers à Minneapolis par le biais de pillages, d’incendies et de violences. Le candidat démocrate à la présidence de l’époque, Joe Biden, a également contribué à l’effort, suggérant qu’il était prêt à « rediriger » les fonds de la police ailleurs.

Au cours de l’été, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Calif.) a qualifié les officiers fédéraux de « stormtroopers » et d’une partie de la prétendue « police secrète » du président Trump, lorsqu’ils ont été envoyés pour aider des villes en proie aux émeutes comme Portland à faire face aux manifestants. essayant d’incendier des palais de justice fédéraux.

Plus particulièrement, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) a déclaré l’année dernière lors du débat à New York sur la réaffectation du financement de la police que “le financement de la police signifie le financement de la police”. D’autres membres de « l’escouade » ont fait des commentaires similaires et continuent de le faire.

En plus de cela, les problèmes de financement de la police commencent au niveau local, et les districts du conseil municipal sont comme les districts législatifs de l’État et de la Chambre des États-Unis, dessinés selon des lignes partisanes. Dans des villes «progressistes» comme Portland et Oakland, les gauchistes radicaux vont placer les candidats de Defund the Police dans les bureaux locaux et le seul moyen de les empêcher de mettre en œuvre ce programme est d’avoir un maire qui opposera son veto à tout budget qui comprend l’éviscération de la police locale. force (ce qui s’est passé à Minneapolis en décembre).

Combien de maires d’extrême gauche auront le courage de le faire ? Contrairement à Adams, la plupart sont redevables à des gauchistes radicaux qui campent à l’hôtel de ville et dans les résidences privées de responsables locaux, dont certains sont menacés s’ils osent être en désaccord sur le financement de la police.

Alors que la victoire d’Adams plus tôt cette semaine était une bonne nouvelle pour les New-Yorkais, à mon avis, cela ne signale pas une voie à suivre pour que les démocrates échappent à l’étiquette Defund the Police. Ce navire a longtemps navigué, et il n’y a plus moyen pour eux d’en descendre maintenant.

