Axis AMC cherche à récolter Rs 50 cr du fonds Nifty Next 50

Axis Mutual Fund a déclaré mercredi qu’il cherchait à collecter au moins Rs 50 crore de son nouveau fonds – le fonds indiciel Nifty Next 50. Le fonds indiciel à capital variable, qui suit l’indice Nifty Next 50, ouvre ses portes à la souscription le 7 janvier et se clôture le 21, a indiqué la société de fonds, ajoutant que le nouveau fonds sera géré par Jinesh Gopani, qui dirige les actions chez Asset Management. Société (AMC).

Raghav Iyengar, directeur commercial de l’AMC, a déclaré à PTI que la société de fonds cherchait à éponger au moins Rs 50 crore pendant la période de l’offre.

Le Nifty Next 50 est conçu pour mesurer la performance de 50 entreprises des composants de l’indice Nifty 100, à l’exclusion des composants de Nifty 50, répartis dans 13 secteurs.

Basé sur une capitalisation boursière flottante, l’indice Nifty Next 50 est structuré de manière à tirer parti du potentiel des entreprises qui formeront la prochaine génération de leaders du marché.

L’indice est rééquilibré sur une base semestrielle, assurant ainsi une exposition à de nouvelles entreprises dans le vaste secteur respectif. En plus des rendements liés au marché, la nature passive du fonds permet aux investisseurs de bénéficier d’une diversification et d’investissements de qualité dans les futurs bluechips, a déclaré l’AMC.

Chandresh Nigam, directeur général et PDG d’Axis AMC, a déclaré que le fonds indiciel Axis Nifty Next 50 arrive à un moment où les investisseurs ont compris l’importance des stratégies passives pour tirer parti de la croissance de la prochaine génération de leaders, tout en garantissant des rendements de référence du marché.

