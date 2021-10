Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, Bharti Airtel, Bharat Forge, JSW Steel en bref

Les participants au marché surveilleront de près les bénéfices du deuxième trimestre de l’exercice fiscal actuel, les entrées de fonds étrangers, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain et d’autres indices mondiaux

Les contrats à terme Nifty se négociaient à 35,50 points ou 0,20% à 18 176,50 sur la bourse de Singapour, indiquant une ouverture d’écart pour BSE Sensex et Nifty. Les participants au marché surveilleront de près les bénéfices du deuxième trimestre de l’exercice fiscal actuel, les entrées de fonds étrangers, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain et d’autres indices mondiaux. « Nifty a trouvé un support près de 18000 et le fort rebond depuis le point bas a conduit à un croisement haussier de l’indicateur de momentum horaire. Le Nifty devrait accélérer le rythme maintenant. L’indice a constamment pris un support entre 18000-18030 ou près de la SMA de 21 jours. Si l’indice réussit à se négocier aux niveaux 18000-18050, on peut s’attendre à un rapide repli. La résistance est attendue près des zones 18225-18350 et un nouveau mouvement n’est possible qu’au-dessus des zones 18600 », a déclaré à Financial Express Online Aprajita Saxena, analyste de recherche, Trustline Securities.

Des actions à surveiller

Banque Axis, Banque Kotak Mahindra : Sociétés cotées à l’ESB telles que Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, Bajaj Finance, ABB India, Cipla, Ambuja Cements, Asahi Songwon Colors, Best Agrolife, Birlasoft, Canara Bank, Central Bank of India, Century Enka, Cera Sanitaryware, Coromandel Engineering, Gati, Greaves Cotton, Greenlam Industries, Hikal, IRB Infrastructure Developers, Jindal Stainless, Dr Lal PathLabs, Mahindra Lifespace Developers, Meghmani Finechem, Mahanagar Gas, Meghmani Organics, Persistent Systems, PI Industries, Torrent Pharmaceuticals et Zensar Technologies sortiront le trimestre de septembre gains le 26 octobre.

Stocks sous interdiction F&O : Six actions telles que Escorts, Indiabulls Housing Finance, Indian Energy Exchange, NMDC, SAIL et Sun TV Network sont sous le coup de l’interdiction F&O pour le 26 octobre.

Bharti Airtel : Bharti Airtel a informé le Département des télécommunications (DoT) de son acceptation du moratoire de quatre ans pour le paiement de ses revenus bruts ajustés (AGR) et des redevances de spectre. Des sources ont déclaré que Bharti avait envoyé sa lettre d’acceptation au DoT vendredi.

Forge de Bharat : Bharat Forge a annoncé lundi un régime de retraite volontaire (VRS) pour les employés de son usine principale située à Mundhwa à Pune. Le nouveau programme VRS a ouvert ses portes le 23 octobre et a été proposé à tous les employés âgés de 40 ans et plus et ayant accompli 10 ans de service.

Banque CSB : CSB Bank a annoncé lundi une hausse de 72% en glissement annuel de son bénéfice net à 118,57 crores de roupies pour le deuxième trimestre en raison d’une baisse des provisions pour créances douteuses. Le prêteur basé à Thrissur avait déclaré un bénéfice net de Rs 68,90 crore au cours de la période de l’année dernière et un bénéfice net de Rs 61 crore au premier trimestre de l’exercice en cours.

Les Ciments Ramco : Ramco Cements a annoncé un bénéfice net consolidé de plus de deux fois supérieur à 519,12 crores de roupies pour le trimestre clos en septembre, aidé par la reprise des impôts différés excédentaires et la croissance des ventes.

Acier JSW : Le groupe JSW a annoncé lundi qu’il investirait 150 crores de roupies pour mettre en place une usine de fabrication d’acier enduit de couleur de 1,2 lakh métrique au Jammu-et-Cachemire. L’usine sera mise en place par la société du groupe JSW Steel, a déclaré JSW Group dans un communiqué.

