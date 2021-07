Axis Bank : Maintenir « acheter », la croissance des entreprises reste plate

Points saillants du commentaire de la direction : Les dérapages bruts de la vente au détail se sont élevés à ~ 54 milliards de roupies (84 % du total des dérapages).

Le provisionnement contingent reste intact, offre un confort sur la trajectoire à venir : Axis Bank a annoncé un T1FY22 en ligne, avec un PAT de Rs 21,6 milliards et une croissance de base du PPPP de 13% en glissement annuel. La croissance de l’activité reste plate, tandis que la marge s’est modérée de 10 pb QoQ en raison de renversements d’intérêts, d’excès de liquidité et d’un changement dans son mix produits. Les nouveaux dérapages se sont élevés à Rs 65,2 milliards (Rs 52,8 milliards au 4QFY21), menés par le segment de la vente au détail (84 % du total).

En conséquence, les ratios de qualité des actifs se sont détériorés d’environ 15 pb QoT. Les restructurations s’élèvent à 0,33 % des prêts (11 pb supplémentaires de restructurations approuvées mais non mises en œuvre). Alors que les dérapages pourraient rester élevés à court terme, un PCR sain d’environ 70 %, associé à un coussin de provision supplémentaire de 2 % (y compris les provisions standard) est susceptible de protéger le bilan contre tout stress potentiel. Nous estimons qu’AXSB fournira un RoA/RoE de 1,6%/15,2% au cours de l’EX23E. Nous maintenons notre cote d’achat.

La croissance des affaires reste plate; la marge diminue de 10 pb séquentiellement : PAT s’est établi à Rs 21,6 milliards (en ligne) au 1QFY22, avec un PPOP de Rs 64,2 milliards (en hausse de ~10% en glissement annuel ; en ligne). NII a augmenté de 11% en glissement annuel (+2,7% en glissement trimestriel), tandis que la marge a baissé de 10 pb en glissement trimestriel à 3,46% en raison de renversements d’intérêts sur dérapages, d’une liquidité plus élevée et d’un changement dans le mix de produits. Les autres revenus ont augmenté de 39 % en glissement annuel (-23 % en glissement trimestriel), les revenus provenant des commissions ayant augmenté de 62 % en glissement annuel pour atteindre 26,7 milliards de roupies (-21 % en glissement trimestriel) affectés par une activité commerciale modérée.

Les gains du Trésor s’élevaient à Rs 5 milliards. Les charges d’exploitation ont augmenté de 32 % en glissement annuel en raison de l’augmentation des frais de personnel (+ 32 % en glissement annuel) et des frais de recouvrement. Le ratio C/I s’élevait à 43,5% (v/s 43,8% au 4QFY21). Le PPP de base a augmenté de 13% en glissement annuel pour atteindre environ 59,2 milliards de roupies. Les provisions s’élevaient à Rs 35,3 milliards (-20% YoY/+7% QoQ). La banque détient actuellement un coussin de provision supplémentaire de ~2% des prêts. AXSB a mis en œuvre une restructuration de Rs 21,9 milliards (0,33 % des prêts), avec un PCR de 23 %. Il dispose d’une restructuration supplémentaire de 11 pb, approuvée, mais non mise en œuvre.

Le portefeuille de prêts a augmenté de 12% en glissement annuel (QoT stable), avec des prêts aux particuliers en hausse de 14% et des décaissements aux particuliers en hausse de 3,33x (baisse séquentielle). De plus, son portefeuille d’entreprises/PME a augmenté de 8%/19 % en glissement annuel. Du côté des passifs, les dépôts ont augmenté d’environ 2 % en glissement trimestriel, entraînés par une croissance de 7 % des dépôts à terme. Le ratio CASA s’est modéré à 43 % (la moyenne trimestrielle du CASA s’élevait à 42 %). Sur le front de la qualité des actifs, les dérapages se sont élevés à Rs 65,2 milliards, menés par le segment de la vente au détail (84 %), tandis que les mises à niveau/récupérations et les radiations se sont élevées à Rs 25,4 milliards et Rs 33,4 milliards, respectivement. Le ratio GNPA/NNPA a augmenté de 15 pb QoQ chacun à 3,85 %/1,2 %, avec une PCR d’environ 70 %. Le pool BB financé/non financé et inférieur a augmenté à 80,4 milliards/44,2 milliards (environ 2 % des prêts).

Points saillants du commentaire de la direction : Les dérapages bruts de la vente au détail se sont élevés à ~ 54 milliards de roupies (84 % du total des dérapages). Environ 55% des dérapages Retail provenaient de produits sécurisés, où la LTV est de 35-55%. La résolution de la demande a diminué d’avril à mai 21. Il a atteint 99,5% des niveaux de mars 21 en juin 21. Les taux de rebond des chèques étaient plus élevés au cours du 1QFY21, mais étaient similaires aux niveaux de mars 21 en juillet 21. Environ 99 % des restructurations sont adossées à la sécurité, dont la LTV est de 40 à 60 %. Les décaissements totaux de l’ECLGS s’élevaient à Rs 121 milliards (97 % pour les ECLGS 1 et 2, alors qu’ils étaient nuls pour les ECLGS 4).

