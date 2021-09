Axis Bank, State Bank of India, Coal India, Sun Pharma, Kotak Mahindra Bank en bref

Comme le rallye a été exagéré, les marchés pourraient être témoins d’une activité à fourchette étroite.

Les contrats à terme Nifty ont chuté de 14 points à 17 085,50 sur la bourse de Singapour, indiquant un début négatif pour BSE Sensex et Nifty 50 jeudi, jour d’expiration hebdomadaire des F&O. L’expiration hebdomadaire d’aujourd’hui peut garder les marchés boursiers agités. Les investisseurs surveilleront le développement spécifique aux actions, le mouvement de la roupie, les prix du pétrole et d’autres indices mondiaux. Les analystes disent que Nifty a formé une bougie baissière qui indique que la réservation de bénéfices à des niveaux plus élevés pourrait se poursuivre dans un proche avenir. « Cependant, la tendance à moyen terme reste haussière. Comme le rallye a été exagéré, les marchés pourraient être témoins d’une activité à fourchette étroite. Pour les traders qui suivent la tendance, le niveau 16980-16950 serait le niveau clé à surveiller. D’un autre côté, 17150-17200 pourrait agir comme un niveau de résistance intrajournalier. En cas de correction intrajournalière, les traders contra peuvent prendre un pari long proche du niveau de support de 16950 avec un stop loss strict de 35 points », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions, Kotak Securities.

Des actions à surveiller

La Banque Axis: Mercredi, la Reserve Bank of India (RBI) a imposé une amende de Rs 25 lakh à Axis Bank pour violation des règles, a annoncé la banque centrale. Le régulateur a cité la violation/le non-respect de certaines dispositions des instructions émises par la RBI contenues dans la Reserve Bank of India – (Know Your Customer (KYC)) Direction, 2016.

Equitas SFB : Equitas Small Finance Bank a lancé une initiative permettant aux clients de réserver des dépôts à terme (FD) sur Google Pay en moins de deux minutes sans avoir à ouvrir de compte bancaire. L’offre a été rendue possible en connectant des interfaces de programmation d’applications (API) construites par le fournisseur d’infrastructure fintech Setu.

Charbon de l’Inde : Le ministère du charbon de l’Union a déclaré que Coal India (CIL) a lancé le processus de modernisation des kits de gaz naturel liquéfié (GNL) dans ses dumpers, ce qui l’aidera à réduire les coûts du diesel. CIL utilise plus de 400 millions de litres de diesel par an, avec une dépense annuelle de plus de Rs 3 500 crore.

Société de recherche avancée de Sun Pharma : SPARC a reçu l’approbation du conseil d’administration pour augmenter jusqu’à Rs 1 800 crore. SPARC a obtenu l’approbation du conseil d’administration pour lever des fonds par le biais de divers modes, notamment l’émission d’actions, de bons de souscription convertibles, d’actions privilégiées, d’obligations et de débentures.

SBI : La State Bank of India a levé 4 000 crores de roupies sur les obligations de catégorie 1 supplémentaire (AT1) conformes à Bâle. SBI a augmenté le montant à un taux de coupon de 7,72 pour cent.

Banque Kotak Mahindra : Avec la signature d’un accord d’achat d’actions par Kotak Mahindra Bank, pour la vente de 20 crore d’actions (8,57 % des actions sur une base entièrement diluée) d’Airtel Payments Bank Limited à Bharti Enterprises Limited.

