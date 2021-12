Axis Bank va lever jusqu’à Rs 5 000 cr en émettant des obligations

En avril dernier, le conseil d’administration d’Axis Bank l’avait autorisée à emprunter/lever des fonds en devise indienne/devise étrangère en émettant des titres de créance, des titres de créance perpétuels, des obligations AT 1, des obligations d’infrastructure et des obligations de capital Tier II, entre autres jusqu’à un montant de Rs 35,000 crore.

Axis Bank a annoncé lundi qu’elle augmenterait jusqu’à 5 000 crores de roupies en émettant des obligations. En avril dernier, le conseil d’administration d’Axis Bank l’avait autorisée à emprunter/lever des fonds en devise indienne/devise étrangère en émettant des titres de créance, des titres de créance perpétuels, des obligations AT 1, des obligations d’infrastructure et des obligations de capital Tier II, entre autres jusqu’à un montant de Rs 35,000 crore.

«Nous souhaitons maintenant vous informer que la banque propose de lever des fonds en émettant des débentures non convertibles remboursables imposables non garanties de premier rang de Rs 10 lakh chacune pour des espèces au pair avec une taille d’émission de base de Rs 2 000 crore et une option de chaussure verte pour conserver plus de souscription de Rs 3 000 crore, agrégeant ainsi jusqu’à Rs 5 000 crore », a déclaré Axis Bank dans un dossier réglementaire. Les actions d’Axis Bank s’échangeaient à 663,25 roupies chacune sur l’ESB, en baisse de 3,74% par rapport à la clôture précédente.

