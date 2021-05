Axis Mutual Fund lance ‘Axis Global Innovation Fund of Fund’ – Vérifier les caractéristiques

Les experts du secteur affirment qu’une croissance perturbatrice est une opportunité pour les investisseurs de capter une création de valeur significative au fil du temps.

Axis Mutual Fund, a annoncé aujourd’hui le lancement de son nouveau fonds – «Axis Global Innovation Fund of Fund». Le fonds offrira aux investisseurs la possibilité d’investir dans Schroder International Selection Fund Global Disruption, un fonds d’actions qui vise à fournir une croissance du capital à long terme en investissant dans des sociétés du monde entier qui bénéficient de la perturbation. La nouvelle offre de fonds (NFO) ouvre à la souscription du lundi 10 mai au 21 mai.

Schroder ISF (International Selection Fund) Global Disruption cherche à fournir une croissance du capital en investissant dans des entreprises innovantes qui redéfinissent leurs industries ou s’adaptent avec succès au changement. Le fonds est activement géré pour accéder à plusieurs thèmes de perturbation dans le monde, notamment: l’environnement, l’automatisation, la santé, la FinTech, la communication, l’alimentation et l’eau, les nouveaux consommateurs, la numérisation et le commerce électronique.

La société affirme que l’exposition aux opportunités d’investissement mondiales est aujourd’hui l’un des aspects les plus cruciaux pour les investisseurs afin d’élargir leur univers d’investissement. L’investissement mondial permet aux investisseurs de capter une croissance perturbatrice à travers divers thèmes, dont beaucoup ne sont pas disponibles sur les marchés cotés en Inde. L’investissement mondial diversifie donc le portefeuille de placements pour les investisseurs et a le potentiel d’améliorer leurs rendements ajustés au risque.

Chandresh Kumar Nigam, directeur général et PDG d’Axis AMC, déclare: «Chez Axis AMC, nous avons été à l’avant-garde du développement d’innovations de produits et de la création de solutions diversifiées qui offrent des options de création de richesse à long terme pour nos investisseurs. Les produits thématiques permettent aux investisseurs de participer de manière ciblée à des thèmes structurels importants. Dans ce contexte, nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée d’offrir aux investisseurs un produit qui capture l’un des thèmes les plus importants de l’ère actuelle – l’innovation perturbatrice précipitée par les progrès technologiques et les changements dans l’environnement commercial. “

Il ajoute en outre: «Les entreprises qui apportent et profitent de ces changements ont le potentiel de générer une forte croissance. Le fonds Schroders peut rechercher de telles entreprises à l’échelle mondiale, nous donnant ainsi accès aux meilleures idées de ce type du monde entier. »

Faits saillants de la nouvelle offre de fonds;

Un fonds de fonds à capital variable investissant dans Schroder International Selection Fund Global Disruption (SISF) – un fonds d’actions mondiales qui vise à fournir une croissance du capital en investissant dans des entreprises du monde entier qui bénéficient de la perturbation. Les experts du secteur affirment qu’une croissance perturbatrice est une opportunité pour les investisseurs de capter une création de valeur significative au fil du temps. SISF se concentre sur un large éventail de sous-thèmes, y compris les technologies de pointe, le commerce électronique, l’environnement, la santé, etc. Offre aux investisseurs indiens la possibilité de participer à un portefeuille d’actions mondialement diversifié pouvant compléter leur allocation d’actions indiennes. Application minimale (NFO) de Rs 5 000 et en multiples de Re 1 / – par la suite. Indice de référence: MSCI AC World (Net TR) (INR)

Alex Tedder, CIO, Head of Global and Thematic Equities, Schroders Investment Management déclare: «Avec nos objectifs complètement alignés sur Axis MF, nous souhaitons fournir aux investisseurs en Inde les meilleurs produits mondiaux et Axis Global Innovation Fund of Fund est un important fait partie de cet objectif. »

