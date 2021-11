Axis Mutual Fund lance Axis Multicap Fund – Vérifier les caractéristiques

Les investisseurs qui visent à atteindre des objectifs financiers à long terme avec une volatilité minimale et qui prennent des risques modérés devraient envisager d’investir dans un fonds à capitalisation multiple.

Axis Mutual Fund a annoncé aujourd’hui le lancement de sa nouvelle offre de fonds – « Axis Multicap Fund ». Le fonds devrait ouvrir ses portes le 26 novembre 2021 et fermer ses portes le 10 décembre 2021. Le NFO offrira aux investisseurs la possibilité d’investir dans des actions de grande, moyenne et petite capitalisation avec une exposition minimale égale dans chaque catégorie. Le programme sera géré par Anupam Tiwari et Sachin Jain, gestionnaire de fonds, Axis Asset Management Company Limited (Axis AMC).

Conformément au règlement SEBI, les fonds à capitalisation multiple doivent avoir un minimum de 25 % d’exposition sous chaque capitalisation boursière, en veillant à ce que le portefeuille ne soit pas trop concentré sur une capitalisation boursière particulière. En raison de son univers d’investissement large et varié, les fonds multi-capitalisations offrent aux investisseurs le double avantage d’une croissance et d’un rendement ajusté au risque, ce qui en fait l’une des solutions idéales pour les objectifs d’investissement à long terme et la création de richesse.

L’approche multi-capitalisations d’Axis AMC : les marchés de capitaux indiens offrent une multitude d’opportunités d’investissement sur l’ensemble du spectre des capitalisations boursières. Le seuil des grandes et moyennes capitalisations a presque doublé au cours des 5 dernières années. Alors que les grandes capitalisations offrent un coussin dans des conditions de marché difficiles, les moyennes et petites capitalisations contribuent à stimuler l’alpha. La société affirme qu’Axis Multicap Fund, comme son nom l’indique, propose un mélange cohérent dans tous les segments et convient aux investisseurs à la recherche d’une allocation stable et consciente entre les capitalisations boursières. Les investisseurs qui visent à atteindre des objectifs financiers à long terme avec une volatilité minimale et qui prennent des risques modérés devraient envisager d’investir dans un fonds à capitalisation multiple.

La société affirme que l’Axis Multicap Fund tirera parti du processus de sélection d’actions ascendant, en se concentrant sur le potentiel d’appréciation des actions individuelles d’un point de vue fondamental. L’allocation sera gérée activement en mettant l’accent sur l’identification des meilleures idées au sein de chaque catégorie de capitalisation boursière.

Étant donné que différentes capitalisations boursières fonctionnent dans différentes phases, la catégorie multi-capitalisation visera à :

· Cibler les leaders dans toutes les catégories de capitalisation boursière : capter les plus grands marchés organisés et les entreprises capables qui ont le potentiel de devenir des leaders

· Gérer le risque et viser des rendements stables

· Permettre de capturer des entreprises potentielles et de stipuler une allocation équilibrée dans les 3 capitalisations boursières

· S’efforcer de capturer les meilleures idées indépendamment de la taille et du cycle de vie de l’entreprise

La société affirme en outre que le fonds aspirera à saisir les opportunités potentielles tout au long du cycle de vie de la progression de la société de la petite capitalisation à la grande capitalisation. Grâce à cette approche, le fonds visera à créer un portefeuille à long terme axé sur la qualité avec un profil risque-rendement amélioré.

Chandresh Nigam, MD et PDG d’Axis AMC, déclare : « Chez Axis AMC, notre objectif à long terme est non seulement de protéger le capital, mais aussi les rendements. En gardant cette stratégie à l’esprit, nous avons lancé le ‘Axis Multicap Fund’. Ce fonds aidera nos investisseurs à regrouper les actions de grande, moyenne et petite capitalisation dans un seul portefeuille et à traverser les cycles de marché volatils. »

Il ajoute : « Nos fondamentaux reposent sur la qualité, et cela nous a aidés à traverser des conditions de marché difficiles. Je suis convaincu que notre stratégie d’allocation à l’échelle du marché et notre philosophie nous aideront à générer une croissance durable sur le long terme. »

Faits saillants de l’ONF ;

· Un programme d’actions à capital variable investissant dans des actions à grande, moyenne et petite capitalisation

· Référence : NIFTY 500 Multicap 50:25:25 Index

· Investissement minimum (NFO) : Rs 5 000 et en multiples de Re 1 par la suite

· Période NFO : du 26 novembre 2021 au 10 décembre 2021

· Gestionnaire de fonds : Anupam Tiwari – Gestionnaire de fonds d’actions, Sachin Jain – pour les titres de créance

