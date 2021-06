Axis Mutual Fund lance ‘Axis Quant Fund’ – Vérifiez les caractéristiques

Les actions sont évaluées à l’aide de plusieurs paramètres fondamentaux et des pondérations sont attribuées en fonction du risque et d’autres considérations.

Axis Mutual Fund a annoncé le lancement de sa nouvelle offre de fonds – « Axis Quant Fund », suivant une approche quantitative de l’investissement axée sur les fondamentaux. Cette stratégie utilise un modèle qui vise à identifier les meilleures opportunités d’investissement ascendantes dans lesquelles investir tout en tenant compte à la fois des risques et des perspectives de rendement.

Le modèle vise à sélectionner un portefeuille d’actions de qualité avec de bonnes perspectives de croissance mais à des prix raisonnables. Cette approche de sélection des valeurs est complétée par une gestion rigoureuse des risques lors de la construction du portefeuille.

Avec l’accent mis sur la gouvernance d’entreprise et résultant en une amélioration spectaculaire des informations d’entreprise, le monde de l’investissement assiste à un changement radical dans la disponibilité des données. Ce changement de paradigme représente une grande opportunité pour les gestionnaires d’actifs et promet de transformer le processus de gestion de fonds pour le mieux.

La société affirme que l’adoption réussie de cette nouvelle vague peut se faire grâce à ce que l’on appelle des techniques quantitatives – essentiellement des modèles qui sont formés pour traiter ces données et les utiliser pour trouver des idées d’investissement. Les fonds spécialisés qui utilisent ces approches sont appelés fonds Quant.

Que sont les fonds quantitatifs ?

La stratégie quantitative, une approche bien ancrée en occident, est une approche alternative et complémentaire à la manière traditionnelle d’investir sur les marchés. Elle utilise des modèles mathématiques et une approche systématique pour mener à bien la gestion de portefeuille. La force de ce processus réside dans sa capacité à analyser un large éventail d’actions et à rassembler divers points de données pour identifier les meilleures opportunités d’investissement. Le modèle permet également au gestionnaire de construire un portefeuille qui équilibre les objectifs risque-rendement.

La société affirme que le fonds Axis Quant convient aux investisseurs recherchant de nouvelles avenues d’investissement pour diversifier leur portefeuille de fonds existant et visant à allouer à long terme. Le fonds offre une proposition unique, alliant la puissance des fondamentaux à une gestion des risques disciplinée. Il vise à créer un portefeuille diversifié qui a le potentiel de fonctionner tout au long du cycle de marché.

Faits saillants du fonds ;

· Il s’agit d’un programme d’actions ouvert suivant un modèle quantitatif

· Générer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des instruments liés aux actions sélectionnés sur la base d’un processus quantitatif systématique.

· Le processus utilisera une approche factorielle fondamentale pour sélectionner les meilleures idées sur la base desquelles il construira et surveillera le portefeuille.

· Demande minimale (NFO) de Rs 5 000 et en multiples de Re 1/- par la suite.

· Indice de référence : S&P BSE 200 TRI

· Date NFO : 11 juin 2021 au 25 juin 2021

Caractéristiques principales du fonds ;

· Un programme d’actions qui investit dans des actions et des instruments liés aux actions sélectionnés sur la base d’une approche quantitative.

· Portefeuille toutes saisons capturant le meilleur des styles fondamentaux : Qualité, Croissance et Valorisation.

· Les actions sont évaluées à l’aide de plusieurs paramètres fondamentaux et des pondérations sont attribuées en fonction du risque et d’autres considérations.

· Le portefeuille est revu et rééquilibré périodiquement.

·

Chandresh Nigam, MD et PDG d’Axis AMC déclare : « Le paysage de l’investissement actif en actions a évolué et les marchés deviennent plus efficaces. Tout en introduisant de nouvelles offres de fonds sur le marché, l’objectif constant a été de fournir aux investisseurs un panier de produits adapté à leurs besoins et les aidant à diversifier leur portefeuille, leur permettant de faire des allocations à long terme. Axis Quant Fund est notre tentative de poursuivre ce voyage pour les investisseurs en leur offrant un produit qui peut utiliser la puissance des données pour créer de la richesse à long terme.

